BVB-Legende haut vor Gipfeltreffen auf den Tisch! Kriegt Dortmund „wieder auf die Mütze“?

Es ist das Gipfeltreffen – das deutsche „Clasico“ zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern.

Die Stimmung beim BVB ist vor dem Spitzenspiel bestens. Gegen Brügge (3:0) in der Champions League erledigte die Favre-Elf ihre Hausaufgaben solide und ist in der Liga punktgleich mit dem Rekordmeister.

Entsprechend positiv gestimmt ist das Umfeld bei der Borussia. Geht es nach einer BVB-Legende, ist das schon wieder „zu viel Hype“.

BVB-Legende warnt vor „zu viel Hype“ vor Gipfeltreffen gegen die Bayern

Bruno „Günna“ Knust warnt vor dem Duell BVB gegen Bayern auf Facebook, dass die „Euphorie entschieden zu hoch“ sei. Es sei eigentlich wie jedes Mal – „und dann gab's den üblichen Angsthasen-Kick, wenn es um was geht und obendrauf noch ordentlich einen auf die Mütze.“

Bruno Knust ist skeptisch vor dem Gipfeltreffen. Foto: Funke Photo Service

Puh... das sind mal deftige Worte des Kabarettisten, der einst vor Norbert Dickel als Stadionsprecher beim BVB tätig war.

Warnung vor Bayern-Angriff

„Unsere letzten Spiele waren zwar alle zu Null, aber wir haben von den jeweiligen Gegnern auch so gut wie nix auf die Bude bekommen. Das lag sicher nicht nur an unserer auf den ersten Blick deutlich verbesserten Abwehrleistung, sondern auch an der Harmlosigkeit der gegnerischen Angreifer“, schreibt Knust und warnt vor Knipser Lewandowski, der die immer noch vorhandenen Wackler in der Abwehr deutlicher aufzeige und eiskalt ausnutze.

----------------

Das ist Bruno Knust:

Bruno Knust wurde am 4. September 1954 in Dortmund geboren

Er ist ein Kabarettist

Zwischen 1991 und 1992 war Bruno Knust Stadionsprecher des BVB

Er sang die inoffizielle BVB-Hymne „Borussia“ und schrieb den Text zu „Leuchte auf mein Stern Borussia“

Knust ist mit seinem Künstlernamen 'Günna' unterwegs

-----------------

Knust hofft auf Dortmunder Duftmarke

Das Spiel werde „kein Selbstläufer“, dennoch sei es an der Zeit, mal wieder eine „Duftmarke“ in der Liga zu setzen. Sein Fazit: „Abgerechnet wird immer erst nach dem Spiel und wenn es klappt, kannst du die gesamte Mannschaft inklusive Trainer auch über den Klee loben.“

Doch bis dahin stehen erstmal schwere 90 Minuten für den BVB an. (ms)