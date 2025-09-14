Lange nach Transferschluss: BVB-Gegner sorgt für Star-Hammer

Borussia Dortmund steht vor einer anspruchsvollen Champions-League-Saison. Der BVB startet mit einem Auswärtsspiel bei Juventus Turin, bevor Athletic Bilbao nach Dortmund kommt.

Die Basken verstärken sich jedoch mit einem prominenten Spieler. Durch diesen Transfer wird die Herausforderung für den BVB gegen den spanischen Gegner deutlich größer.

BVB muss gegen Bilbao noch mehr aufpassen

Der Wechsel von Aymeric Laporte zu Athletic Bilbao ist offiziell. Der Deal hätte fast nicht geklappt, da sein vorheriger Klub Al-Nassr laut FIFA die Transferdokumente zu spät einreichte. Nach einer Beschwerde wurde der Transfer nun genehmigt. Laporte kann nun in der Liga und Champions League eingesetzt werden.

In einer Mitteilung erklärte der spanische Klub: „Der Athletic Club bestätigt, dass die FIFA den spanischen Fußballverband (RFEF) ermächtigt hat, eine internationale Transferbescheinigung (ITC) vom saudischen Fußballverband zu beantragen. Sobald diese ITC ausgestellt ist, kann Aymeric Laporte beim Athletic Club registriert werden.“ Der Wechsel erfolgte außerhalb der Transferperiode.

Schwere Aufgabe für den BVB-Defensive

Der BVB trifft in Bilbao auf einen defensiv erfahrenen Gegner. Laporte bringt außergewöhnliche Erfahrung mit in die Champions League. Der spanische Nationalspieler wurde Europameister 2024, holte 2023 den Titel in der Champions League mit Manchester City und wurde sechsmal englischer Meister. Von 2012 bis 2018 spielte er bereits bei Bilbao.

Laportes Verpflichtung erhöht die Qualität im baskischen Kader erheblich. Der BVB muss sich deshalb auf schwere Duelle einstellen.

