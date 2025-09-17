Trikot-Ärger beim BVB: Jetzt reagieren die Bosse

Das neue Auswärtstrikot des BVB sorgt bei vielen Fans für Kritik und jede Menge Spott. Beim Auswärtsspiel in Heidenheim, das Borussia Dortmund mit 2:0 gewinnen konnte, feierte die neue Kluft ihr Debüt.

Dort sorgte das neue Trikot erneut für hitzige Diskussionen. Die Fanszene des BVB kritisierte das hellgrau gehaltene Auswärtstrikot in Form von Bannern und Sprechchören scharf. Geschäftsführer Carsten Cramer räumte Fehler ein: „Die Kritik ist angekommen und der stellen wir uns auch. Die Verantwortung liegt bei mir.“

Kontroversen um das BVB-Auswärtstrikot

Im Gästeblock gab es Banner mit Botschaften wie „Das grausamste Trikot der Liga“. Zudem skandierten Fans: „Wir wollen schwarz-gelbe Trikots.“ Der rote Aufdruck des neuen Trikotsponsors Vodafone wurde ebenfalls kritisiert. Zuvor gab es in sozialen Medien und Foren schon vor dem Spiel hitzige Diskussionen. Der Grundton war auch hier überwiegend negativ.

Obwohl viele Fans unzufrieden sind, sehen die Profis des BVB das Thema entspannt. „Geschmäcker sind ja verschieden“, erklärte Stürmer Maximilian Beier. Er betonte jedoch: „Mir ist auch schwarz-gelb lieber, muss ich ehrlich sagen.“ Für die Spieler spielt die Farbe offenbar keine entscheidende Rolle, solange die Leistung stimmt – und das war in Heidenheim der Fall.

„Erfolgreiches Trikot, würde ich sagen“

Sportdirektor Sebastian Kehl sieht die Debatte gelassen. „Grundsätzlich wissen wir, welche Farben unsere Stadt, unseren Klub vertreten.“ Er betonte jedoch, dass sich manche Menschen „etwas Jüngeres, etwas Frisches, etwas Kreatives wünschen“. Zudem fügte er augenzwinkernd hinzu: „Das neue Jersey hat dem BVB in Heidenheim drei Punkte gebracht. Erfolgreiches Trikot, würde ich sagen.“

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Fans des BVB noch an das neue Auswärtstrikot gewöhnen werden. Einen guten Start hatte das gute Stück schonmal nicht.

