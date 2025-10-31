BVB-Schock in Augsburg! Das kann Kovac gar nicht gebrauchen

Das Auswärtsspiel in Augsburg hatte für den BVB noch gar nicht begonnen, da gab es schon ganz schlechte Nachrichten. Bei der Abreise Richtung Schwabenland fehlten bei Borussia Dortmund nämlich zwei wichtige Stars.

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verpassen Augsburg – BVB! Beide sind gar nicht erst angereist und stehen Trainer Niko Kovac dementsprechend auch nicht zur Verfügung. Und schon wird es eng in der Abwehr.

BVB-Schock: Zwei Stars fallen in Augsburg aus

Schon beim Pokalspiel in Frankfurt (4:2 n.E.) beklagten die Dortmunder einen kurzfristigen Ausfall. Rückenprobleme bremsten den formstarken Ramy Bensebaini aus. Neuzugang Aaron Anselmino vertrat ihn – und muss nun wohl gleich wieder ran. Bensebaini kehrt zwar in den Kader zurück, dafür fehlen mit Schlotterbeck und Süle zwei andere Innenverteidiger.

+++ Kovac hat’s gesehen! Drei BVB-Stars setzen Ausrufezeichen – einer überhaupt nicht +++

Laut „Ruhr Nachrichten“ hat sich Schlotterbeck mit einer Erkältung abgemeldet. Süle plagen Probleme mit einem Zeh, die einen Einsatz beim Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) unmöglich machen. Beide sind in Dortmund geblieben und müssen ersetzt werden. Ob Kovac für den gerade erst wieder genesenen Bensebaini einen Startelf-Einsatz eingeplant hate oder nicht – der Algerier muss jetzt ran.

BVB-Bank wird dünn

In der Dreierkette ist sonst nämlich nicht viel übrig. Emre Can ist wieder dabei, dürfte nach einem halben Jahr Pause aber höchstens für einen Kurzeinsatz in Frage kommen. Neben dem gesetzten Waldemar Anton, Bensebaini und Anselmino hat der BVB nur noch Youngster Filippo Mane als Alternative. In einer sehr anstrengenden englischen Woche einschließlich Verlängerung im Pokal-Kracher alles andere als optimal.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Als klarer Favorit geht der BVB beim FC Ausgburg trotzdem ins Rennen – das sieht auch FCA-Torwart Finn Dahmen im Interview mit DER WESTEN so. Hier liest du es >>