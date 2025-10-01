Bei BVB – Athletic Bilbao: Kehl macht klare Vertragsansage zu Schlotterbeck

Champions-League-Abend im Signal Iduna Park! Im Duell BVB – Athleltic Bilbao geht es für die Mannschaft von Niko Kovac darum, nach dem ärgerlichen 4:4-Unentschieden in Turin die ersten drei Punkte einzufahren.

Nico Schlotterbeck muss sich vor dem Spiel BVB – Athletic Bilbao mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben. Der Dortmunder Abwehrchef ist nach seiner monatelangen Verletzungspause noch nicht bereit für eine englische Woche. Doch ist der 25-Jährige auch bereit für eine Vertragsverlängerung? Sportdirektor Sebastian Kehl macht nun eine klare Ansage.

BVB – Athletic Bilbao: Schlotterbeck kurz vor Unterschrift?

Gegenüber dem Pay-TV-Sender „Sky“ deutet Kehl nun an, dass es mit einer Vertragsverlängerung von Schlotterbeck nicht mehr allzu lange dauern könnte: „Wir sind seit längerem in Gesprächen. Ich kann versprechen, dass wir dran arbeiten. Es wird noch ein paar Tage brauchen.“

Dass der Linksfuß seine Unterschrift nicht schon vor dem Spiel BVB – Atheltic Bilbao unter dem neuen Vertrag setzt, liege laut Kehl auch an Schlotterbecks jüngster Verletzungspause. „Nicht, weil er nicht überzeugt ist, sondern weil er zu sich finden will, in den Rhythmus kommen will und er große Ziele verfolgt – die hoffentlich mit dem BVB. Ich bin weiterhin sehr optimistisch.“

Gehaltserhöhung winkt

Neben einer Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags winken Schlotterbeck auch noch einige weitere nette Extras. So dürfte sich der 25-Jährige nicht nur über eine saftige Gehaltserhöhung freuen, sondern auf lange Sicht wohl auch über das Kapitänsamt beim BVB.

