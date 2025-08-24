BVB-Star rastet aus – bei Borussia Dortmund kracht es schon wieder

Die ruhigen Tage sind vorbei. Nach einem fulminanten Endspurt und der Sommerpause ist beim BVB direkt wieder Alarm. Mit kaum personellen Änderungen auf dem Platz startet Schwarzgelb mit einem herben Dämpfer in die neue Saison. Auf das wenig erhellende 1:0 bei Drittligist Rot-Weiss Essen folgte ein 3:3 bei Abstiegskandidat FC St. Pauli.

Die unzähligen Kritiker und zweifelnden Fans von Borussia Dortmund sehen sich sofort bestätigt – die nahezu gleiche Elf wie in der teils katastrophalen letzten Saison gab am Samstagabend kaum Anlass zur Hoffnung, dass sich beim BVB viel geändert hat. Und auch auf dem Platz krachte es gleich mal.

BVB-Star Anton flippt nach 3:3 aus

Bei Eric Smiths spätem Treffer zum 3:3-Endstand platzte Waldemar Anton die Hutschnur. Der Ball war gerade erst ins Netz eingeschlagen, da fuhr der BVB-Verteidiger herum und aus der Haut. Wild gestikulierend brüllte er seine Vorderleute an. Doch die reagierten überhaupt nicht. Sie drehten sich teilnahmslos weg und trotteten mit gesenktem Kopf Richtung Anstoßpunkt.

Das fehlende Aufbäumen zeigte sich dann auch in der zehnminütigen Nachspielzeit. Borussia Dortmund sehnte trotz seiner haushohen Favoritenrolle den Abpfiff herbei und zitterte sich am Ende zu einem Punkt beim Underdog aus Hamburg.

Viele hatten gewarnt, nun wird es immer mehr zur bitteren Wahrheit: Nicht der Endspurt scheint Dortmunds Qualitätslevel widerzuspiegeln, sondern die chaotischen Zeiten davor. Es fehlt an vielen Stellen. Die Unzufriedenheit bei den Fans steigt – und nun auch wieder bei der Mannschaft und den Verantwortlichen. Ohne Sieg beim nun folgenden Heimspiel gegen Union Berlin wird es ganz schnell wieder ganz ungemütlich zwischen Emscher und Lippe. Was Gregor Kobel nach dem 3:3 sagte, kannst du hier nachlesen >>