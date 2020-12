BVB präsentiert „nächstes Toptalent“ – Fans flippen aus! „Dortmunder Jugend ist einfach krank“

BVB: „Der nächste bitte“ – Dortmund hat mal wieder ein neues Talent am Start.

Dortmund. Talente beim BVB haben es aktuell schwer – im Schatten von Super-Juwel Youssoufa Moukoko ist es kaum möglich herauszustechen.

Ansgar Knauff hat es dennoch geschafft. Er unterschrieb beim BVB seien Profivertrag. Nun stellt der Verein den Spieler seinen Fans genauer vor – und die sind völlig aus dem Häuschen.

BVB lobt unglaubliche Entwicklung bei Knauff

Ende November rückte der große Traum eines jeden Nachwuchsspielers für Knauff näher. Nachdem er bereits die Sommervorbereitung mit den Profis absolviert hatte und beim Gastspiel in Hoffenheim dem Kader angehörte, unterschrieb der 18-Jährige einen neuen Vertrag bis 2023.

Wird Knauff der nächste Star beim BVB? Foto: imago images / Revierfoto

Knauff hat sich in der BVB-Jugend, der er 2016 beitrat, schnell einen Namen gemacht. „Seine Waffen sind sein Antritt und seine Schnelligkeit“, erklärt Lars Ricken, Nachwuchskoordinator der Schwarzgelben, der den Weg des Nachwuchsspielers ganz genau beobachtet.

Von diesem konnten ihn auch Probleme aus ganz jungen Jahren nicht abbringen. „Als er zu uns gekommen ist, war er der kleinste und schmächtigste“, erinnert sich Ricken in einem Vorstellungsvideo, welches die Dortmunder über Knauff gedreht haben und ihn als „nächstes Toptalent“ bezeichnet.

Knauff-Vorstellung

In der U16 seien Verletzungen mit Wachstumsschwierigkeiten dazu gekommen. Doch jeder und auch Knauff selbst habe an die Chance geglaubt und so nahm seine Entwicklung einen beeindruckenden Lauf.

Fans freuen sich auf Knauff

„Das bedeutet mir unglaublich viel. Das ist der Moment auf den man sein ganzes Leben lang gewartet hat“, zeigt sich auch der frisch gebackene Profi begeistert. Trotzdem wird er zunächst vor allem weiterhin bei der U23 zum Einsatz kommen. „Mit der Mannschaft will ich aufsteigen“, ist sein klares Ziel.

Die Fans des BVB hat Knauff, der für die zweite Mannschaft im Derby gegen Schalke seinen ersten Treffer erzielte, ohnehin schon auf seiner Seite. „Ich glaube, Knauff hat eine Riesenkarriere vor sich“ oder „Viel zu unterbewertet“, heißt es in den Kommentaren.

Aber auch der Fakt, dass bei der Borussia Talent um Talent nachkommt, sorgt für Euphorie. „Ich sage es euch, die Dortmunder Jugend ist einfach krank, was da alles für Talente mit Potential zur Weltkarriere sind“, ist sich ein anderer sicher. (mh)