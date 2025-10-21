Großer Jubel nach CL-Sieg! BVB-Star endlich wieder da

Der BVB darf sich über einen 4:2-Auswärtssieg in Kopenhagen freuen. Nach den ersten Spieltagen in der Ligaphase der Champions League hat Borussia Dortmund jetzt sieben Punkte auf dem Konto. Kein schlechter Start.

Doch Schwarz-Gelb durfte sich am Dienstagabend (21. Oktober) nicht nur über die drei Zähler freuen. Nach langem Warten ist ein Sommer-Neuzugang des BVB endlich wieder zurück auf dem Rasen.

Anselmino feiert BVB-Comeback

Aaron Anselmino kam und war dann eigentlich auch schon wieder weg. Der Argentinier wechselte Ende August auf Leihbasis zum BVB, nur vier Tage nach seiner Ankunft feierte er gegen Union Berlin dann schon sein Debüt. Doch im Anschluss fehlte Anselmino lange auf dem Spielberichtsbogen, Grund dafür waren muskuläre Probleme. Eine Verletzung, die sich immer länger hinzog.

Auch interessant: Trotz großer Kritik – Kovac überrascht vor Kopenhagen – BVB

Als der Innenverteidiger dann aber zumindest mit der Mannschaft zum „Klassiker“ nach München reiste, war klar: Anselmino ist bald wieder da. Wenige Tage später war es dann so weit. Beim Dortmunder Sieg in Kopenhagen wurde der 20-Jährige kurz vor Spielende für Ramy Bensebaini eingewechselt. Nach über einem Monat ist Anselmino also wieder zurück auf dem Rasen.

Anselino schluckt Gegentor

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt dann aber doch von dem Comeback des Argentiniers. In der 90. Minute fing sich der BVB mit Anselmino auf dem Platz den zweiten Gegentreffer des Tages. Immerhin: Beim 4:1-Treffer von Fabio Silva durfte er direkt mitjubeln.

Mehr Nachrichten für Dich:

Es bleibt abzuwarten, welche Rolle die Chelsea-Leihgabe in den kommenden Wochen beim BVB einnehmen wird, immerhin ist die Dortmunder Defensive derzeit prall gefüllt. Allerdings wird Niko Kovac wohl auch hier die Rotationsmaschine anwerfen müssen. Anselmino dürfte davon sicherlich profitieren.