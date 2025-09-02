Deutliche Ricken-Ansage! Sie gilt der gesamten BVB-Mannschaft

Die Stimmung beim BVB ist vor der Länderspielpause gut. Gleich drei Neuzugänge konnten auf den letzten Drücker noch verpflichtet werden, dazu setzte es nach der Vertragsverlängerung von Niko Kovac einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Union Berlin.

Nun aber kassieren die Profis von Borussia Dortmund eine deutliche Ansage von BVB-Boss Lars Ricken. Diese Erwartungen hat der 49-Jährige jetzt an die anlaufende Spielzeit.

Ricken deutlich: BVB muss unter die ersten Vier

Gegenüber der „Bild“ macht Ricken deutlich, dass er einen besseren Saisonstart seiner Profimannschaft erwarte, als es im vergangenen Jahr unter dem damaligen Trainer Nuri Sahin der Fall war: „Ich sage klar, dass ich nicht wieder erst am letzten Spieltag auf Platz vier stehen will. Unser Ziel ist es, uns von Anfang an in der Spitzengruppe zu festigen, deswegen müssen wir in Heidenheim unbedingt gewinnen“, so Ricken.

Weiter macht der 49-Jährige deutlich, welche Tugenden er in Zukunft auf dem Rasen sehen will: „Die Leute wollen sehen, dass wir uns zerreißen, kämpfen und malochen, auf der anderen Seite aber auch für Spektakel sorgen. Der BVB muss Freude machen, dann werden wir gleichzeitig auch sportlich erfolgreich sein.“

„Kann ein Erfolgsgewand sein“

Auch zur Vertragsverlängerung mit Trainer Kovac äußerte sich Ricken. Dabei machte Dortmunds Geschäftsführer Sport deutlich, dass der 53-Jährige beim BVB fest im Sattel sitzt: „Kontinuität auf der Trainer-Position kann ein Erfolgsgewand sein. Wir geben Niko den Support, seine Ideen langfristig zu entfalten. Und ich sehe gegenüber dem ein oder anderen Verein einen Vorteil darin, einen Trainer zu haben, der sich bewährt hat.“

Beim BVB herrscht also vorsichtiger Optimismus für den weiteren Saisonverlauf. Allerdings sind die Anforderungen an die Profis jetzt klar. Julian Brandt, Serhou Guirassy und Co. müssen liefern.