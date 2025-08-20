Wechselpoker um Ex-BVB-Star eskaliert – jetzt zieht er alle Register

Was hat sich der BVB da nur entgehen lassen? Das werden sich viele Fans von Schwarz-Gelb derzeit wohl denken, wenn sie auf die Entwicklung von Alexander Isak schauen. Der Schwede kickte von 2017 bis 2019 im Ruhrpott, konnte sich im Teenageralter allerdings nie wirklich durchsetzen.

Viele werden beim BVB zu jener Zeit wohl sogar froh darüber gewesen sein, dass man den Schweden am Ende für 15 Millionen Euro an San Sebastian abgeben konnte. Im Baskenland legte der Stürmer allerdings einen rasanten Aufstieg hin, drei Jahre nach seinem Wechsel legte Newcastle United satte 70 Millionen Euro für Isak auf den Tisch. Nun wird der 25-Jährige erneut mit einem Wechsel in Verbindung gebracht – der Poker eskaliert komplett.

Ex-BVB-Stürmer Isak will nach Liverpool

Dass Isak in diesem Sommer zum FC Liverpool wechseln will, ist ein offenes Geheimnis. Das Problem des derzeit wohl besten Stürmers der Premier League: Sein Klub lässt ihn nicht gehen. Rund 175 Millionen Euro soll Newcastle für den Torjäger haben wollen. Eine utopische Summe, die man in Liverpool derzeit nicht bereit ist zu zahlen. Isak selbst stand beim Liga-Auftakt nicht im Kader – und bricht nun sein Schweigen.

Auf „Instagram“ gab der ehemalige Dortmunder ein Statement ab, in dem es unter anderem heißt: „Die Realität ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Verein meine Position schon seit langem kennt. Jetzt so zu tun, als würden diese Probleme erst jetzt auftauchen, ist irreführend. Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weiterbestehen. Das ist meine derzeitige Situation, und deshalb ist eine Veränderung im besten Interesse aller, nicht nur in meinem eigenen“, so Isak deutlich.

Newcastle antwortet prompt

Klingt also danach, als hätte Newcastle dem Spieler in der Vergangenheit zugesichert, bei einem passenden Angebot wechseln zu dürfen. Harte Vorwürfe Isaks gegen den Verein, der das allerdings nicht lange auf sich sitzen lässt: „Wir möchten klarstellen, dass Alex weiterhin unter Vertrag steht und dass kein Vereinsvertreter jemals zugesagt hat, dass Alex Newcastle United in diesem Sommer verlassen kann.“

Demnach wolle man bei Isak im Sinne des Vereins handeln und einem Verkauf nur dann zustimmen, wenn die entsprechenden Bedingungen dafür gegeben sind. Allerdings glaube man in der Chefetage derzeit nicht, dass diese Bedingungen in diesem Sommer gegeben seien. Es bleibt also abzuwarten, ob sich der Wunsch des Ex-BVB-Spielers in diesem Sommer noch erfüllt.