Vereinslos und kein Klub in Sicht: Ex-BVB-Held im düsteren Karriere-Keller

Beim BVB war er ein gefeierter Held. Mit Paco Alcacer im Sturm zitterten selbst die Bayern vor Borussia Dortmund. Als Erling Haaland kam, nahm der Spanier Reißaus – und fällt seither immer tiefer ins Karriere-Tal.

Ob er sich vom derzeitigen Tiefpunkt noch einmal erholen wird? Nach den Stationen Villareal, Sharjah FC und Emirates Klub ist der Ex-BVB-Star seit diesem Sommer vereinslos. Und damit nicht genug. Alle Optionen im Transfersommer haben sich zerschlagen – derzeit führt keine Spur zu einem neuen Klub.

Ex-BVB-Star Paco Alcacer im Karriere-Tief

Er war der Inbegriff eines Knipsers. Zu seinen Hochzeiten hatte Alcacer in Dortmund eine Torquote, die selbst die von Aubameyang, Lewandowski und Co. in den Schatten stellte. Dann folgte der urplötzliche Abflug im Winter 2020. Für den BVB kein Problem – mit Erling Haaland hatte man mehr als nur einen adäquaten Ersatz in Peto. Der Spanier dagegen konnte nie wieder an diese Zeiten anknüpfen.

+++ War’s das endgültig? BVB-Star kassiert schallende Kovac-Ohrfeige +++

Auch das Heimweh trieb ihn weg vom BVB. Bei Villareal war er jedoch nicht mehr der Gleiche wie in Dortmund. Die Torquote schmolz in sich zusammen. 2022 folgte der nächste Wechsel, der Angreifer ging in die Emirate zum Sharjah FC. Dort legte er furios los – und rutschte dann in die nächste Krise. Auch eine Leihe zum VAE-Konkurrenten Emirates Club änderte daran nichts. Zurück in Sharjah folgte eine desaströse Saison 2024/25 mit nur sieben Kurzeinsätzen ohne Torerfolg in der Pro-League. Dann ereilte ihn der nächste Tiefschlag: Paco Alcacer wurde vereinslos (hier mehr).

Optionen in Spanien zerschlugen sich

Wieder wollte er zurück in die Heimat, war auch bereit, dafür in die zweite Liga zu wechseln. Doch bis heute hat sich nichts ergeben. Ein Interesse des FC Gijon hat sich zerschlagen, auch aus einem Wechsel zu CD Castellon wurde nichts. Der Zweitliga-Abstiegskandidat hat sich anderweitig im Sturm verstärkt und dürfte nun raus sein.

Mehr Nachrichten:

Die letzte Hoffnung des einstigen BVB-Fanlieblings: Mit dem nun geschlossenen Transferfenster ist er als vereinsloser Spieler eine der letzten Optionen für Vereine, sich bei aufkeimender Personalnot noch einmal zu verstärken. Mit (erst) 32 Jahren wäre ein vorzeitiger Karriereende ein trauriger Abschluss.­