BVB – Ajax: DAZN-Experte außer sich wegen DIESER Szene – „Lächerlich“

Beim Champions-League-Duell zwischen dem BVB und Ajax Amsterdam ging es wie zu erwartend wieder heiß her. Schon in der ersten Halbzeit lieferte die Partie das, was sie versprach.

Nach 29 Minuten nahm Schiedsrichter Michael Oliver dann entscheidend Einfluss auf BVB – Ajax. Den DAZN-Experten Sandro Wagner machte diese Entscheidung fassungslos.

BVB – Ajax: Sandro Wagner wütet wegen Schiedsrichter-Entscheidung am DAZN-Mikro

Es waren 29 Minuten gespielt, Dortmund hätte bereits durch Bellingham im Führung gehen müssen, Ajax Amsterdam kam langsam besser in Schwung. Plötzlich zupfte der englische Schiedsrichter Michael Oliver an seiner Hosentasche und zückte die Rote Karte.

BVB – Ajax: DIESE Szene sorgte für Wirbel! Foto: Ina Fassbender / AFP

Doch was war passiert? Abwehrchef Mats Hummels setzte in der gegnerischen Hälfte zu einer Grätsche gegen Anthony an. Hummels kam zu spät, traf den Brasilianer mit seiner Grätsche aber nicht richtig und grätschte eigentlich an ihm vorbei. Trotz der Überprüfung durch den VAR blieb Oliver bei seiner Entscheidung – eine klare Fehlentscheidung.

DAZN-Experte Sandro Wagner kann es nicht fassen. Foto: Getty Images

DAZN-Experte Sandro Wagner konnte es nicht fassen. Für ihn war das Foul von Mats Hummels nie im Leben rotwürdig. „Da fehlt mir jegliches Verständnis“, schimpfte Sandro Wagner und wütete in der Halbzeitpause weiter: „Das ist in meinen Augen ein Witz. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Das ist lächerlich, eine Frechheit.“

Den gleichen Tenor schlugen auch die Fans bei Twitter an. Hier einige Reaktionen:

„Sorry, aber da kann man keine Rote Karte zeigen“

„Was eine lächerliche Rote Karte“

„WTF?! Das ist doch ein Witz“

„Bin absolut kein BVB-Fan, aber wenn das eine Rote ist, muss der Schiri in diesem Spiel einige Rote Karten zeigen… was eine Fehlentscheidung vom VAR/Schiri“

„Also Hummels tut mir echt schon leid.“

„Wenn das für Hummels eine Rote sein soll, beenden wir in Zukunft jedes Spiel mit 8 gegen 8“

Trotz Führung ging der BVB am Ende als Verlierer vom Platz. Die Highlights kannst du hier nochmal nachlesen!

Auch Bastian Schweinsteiger konnte nicht glauben, dass Mats Hummels für dieses Vergehen die Rote Karte sah. Er twitterte "Niemals eine Rote Karte für Mats Hummels".(fs)