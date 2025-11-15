BVB-Sorgen um Adeyemi! Top-Klub macht plötzlich Ernst

Karim Adeyemi scheint beim BVB endlich angekommen zu sein. Der Stürmer zeigt unter Niko Kovac gute Leistungen. Gut für ihn, denn in den aktuell laufenden Vertragsverhandlungen verschafft Adeyemi dieser Umstand eine gute Ausgangssituation.

Das weiß auch der Spieler. So hat sich der 23-Jährige mit Jorge Mendes einen Star-Berater geangelt, der für ihn ein sattes Gehalt aushandeln soll. Nun aber sorgen neue Gerüchte für Sorgenfalten bei den Fans des BVB. Plötzlich macht dieser Top-Klub Ernst.

Arsenal buhlt um BVB-Star Adeyemi

Dass man auch in England die zuletzt guten Leistungen Adeyemis vernommen hat, ist bekannt. So soll vor allem Manchester United um die Dienste des BVB-Stars werben. Nun aber gesellt sich der nächste Top-Klub in die Interessentenliste: Arsenal. Wie das Portal „TEAMtalk“ berichtet, soll der Tabellenführer der Premier League bereits Kontakt zum Management von Adeyemi aufgenommen haben.

Doch damit nicht genug: Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll sich Adeyemi selbst einen Wechsel nach England sehr gut vorstellen können, insbesondere nach London. Keine guten Nachrichten für den BVB, wo man zuletzt immer wieder betonte, unbedingt mit Adeyemi verlängern zu wollen.

Mega-Ablöse im Gespräch

Ein Wechsel könnte unter gewissen Umständen sogar schon in diesem Winter zum Thema werden. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass die Vertragsverhandlungen zwischen Adeyemi und dem BVB weiter ins Leere laufen. Dazu müssten etwaige Interessenten eine heftige Ablöse auf den Tisch legen. Derzeit ist von mindestens 70 Millionen Euro die Rede.

Ob Arsenal oder Manchester United diese Summe am Ende wirklich auf den Tisch legen, bleibt abzuwarten. Diese Causa dürfte sich ohnehin wohl noch etwas hinziehen.