Adeyemi-Entscheidung gefallen? Dieses Detail lässt BVB-Fans ausflippen

Der BVB erfreut sich in diesen Wochen über einen äußerst stark aufspielenden Karim Adeyemi. Der 23-Jährige weiß unter Trainer Niko Kovac zu überzeugen.

Das Problem: Der Vertrag des Stürmers läuft nur noch bis 2027. Um im kommenden Sommer nicht unter Zugzwang zu geraten, bemüht sich der BVB bereits jetzt intensiv um eine Vertragsverlängerung. Steht eine Entscheidung nun kurz bevor? Dieses Detail lässt viele Dortmunder Fans hoffen.

BVB: „Wüsste nicht, wo es für Karim schöner sein könnte“

Loredana ist nicht nur eine erfolgreiche deutsche Rapperin, sondern auch die Frau von BVB-Star Karim Adeyemi. Die 30-Jährige zeigte in der Vergangenheit immer wieder ihre Unterstützung für ihren Mann. Eine „Instagram“-Story sorgt nach dem dramatischen Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt nun für Aufsehen.

Auch interessant: Erlösung bei Borussia Dortmund! Endlich ist es so weit

Denn Loredana filmte die Dortmunder Jubelszenen nach dem Sieg im Elfmeterschießen – bei denen Adeyemi naturgemäß ganz vorne mit dabei war – und versehrte das Video mit der Überschrift: „Ich wüsste nicht, wo es für Karim schöner sein könnte.“ Vielsagende Worte Loredanas, die im aktuellen Vertragspoker zwischen Adeyemis Management und dem BVB tief blicken lassen. Der 23-Jährige scheint sich in Dortmund offenbar pudelwohl zu fühlen.

Ausstiegsklausel als Hindernis?

Das Problem aus Sicht des BVB: Laut einem Bericht der „Sport Bild“ soll Adeyemis Star-Berater Jorge Mendes einer Verlängerung nur dann zustimmen, wenn in dem neuen Kontrakt seines Klienten eine Ausstiegsklausel eingebaut wird. Ein No-Go für den BVB, wie Sportdirektor Sebastian Kehl erst zuletzt gegenüber „Sky“ unterstrich (mehr dazu hier).

Mehr Nachrichten für Dich:

Es bleibt also abzuwarten, ob Adeyemi schlussendlich wirklich in Dortmund bleiben wird. In Loredana gibt es jedenfalls schonmal eine prominente Befürworterin.