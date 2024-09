BVB-Star Karim Adeyemi setzt deutliches Zeichen – Ansage an Sahin und Nagelsmann

Fünf Tore in zwei Spielen – das ist mal eine deutliche Ansage! BVB-Star Karim Adeyemi hat in der U21-Nationalmannschaft ein fettes Ausrufezeichen gesetzt – und das dürfte auch an zwei Trainern nicht vorbeigegangen sein.

Sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Borussia Dortmund kämpft Karim Adeyemi um seinen Platz. Seine aktuelle Form scheint zu stimmen, nun muss der BVB-Star es nur noch auf lange Sicht bestätigen. Die erste Belohnung könnte schon am Samstag folgen.

BVB-Star Adeyemi glänzt bei U21-Nationalmannschaft

Gegen Eintracht Frankfurt stand Adeyemi am 1. Spieltag noch in der Startelf, gegen Werder Bremen rotiert er dann aber schon raus. Neuzugang Maxi Beier ersetzte ihn, Adeyemi kam erst eine halbe Stunde vor Schluss ins Spiel. Einen Stammplatz konnte er sich unter Trainer Nuri Şahin noch nicht erarbeiten.

++ Borussia Dortmund: Lobeshymne vom Bundestrainer! Nagelsmann von BVB-Star begeistert ++

Seine neusten Auftritte dürften ihn jetzt aber beim kommenden Spiel gegen Heidenheim zu einem ganz heißen Kandidaten für die Startelf machen. Bei der U21 tankte Adeyemi mächtig Selbstvertrauen und zeigte vor allem seine Torjägerqualitäten.

Gegen Israel trumpfte Adeyemi bereits mit einem Doppelpack auf, am Dienstagabend (10. September) setzte er noch einen drauf. Gegen Estland traf der BVB-Star beim 10:1 sogar dreifach. Damit schoss sich Adeyemi in einen kleinen Torrausch. Das dürfte auch Nuri Şahin aufgefallen sein.

Adeyemi will wieder in die A-Nationalmannschaft

Aber nicht nur Sahin will Adeyemi beeindrucken – auch Bundestrainer Julian Nagelsmann soll seine Leistungen wahrnehmen. Vor der Länderspielpause erklärte er noch: „Ich hoffe nicht, dass ich abgeschrieben bin, und will mich hier zeigen. Mein Fokus liegt darauf, wieder in die erste Mannschaft zu kommen.“ Das dürfte ihm mit den Auftritten bei der U21-Nationalmannschaft gelungen sein.

Bereits 2021 feierte Adeyemi sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Er war sogar bei der WM 2022 mit dabei, blieb aber ohne Einsatz. Seit dem wurde der 22-Jährige nicht mehr vom Bundestrainer in den Kader berufen. Das soll sich bis zur WM 2026 wieder ändern. Der erste Schritt ist mit dem Tor-Festival in der U21 geschafft.