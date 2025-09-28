BVB: Kehl mit Transfer-Ansage – „Dann musst du gehen“

Borussia Dortmund hat einen furiosen Saisonstart hingelegt. Fünf Siege und zwei Unentschieden in den ersten offiziellen Spielen des Jahres. Auch zuletzt gegen Mainz (2:0) konnte Schwarz-Gelb überzeugen.

Allen voran war es Karim Adeyemi, der dem BVB die drei Punkte gegen die Mainzer sicherte. Mit seinem Führungstreffer zum 1:0 und einer herausgeholten roten Karte war der 23-Jährige der entscheidende Mann auf dem Platz. Derzeit ist Adeyemi für den BVB unverzichtbar – doch nun liefert Sportdirektor Sebastian Kehl ihm eine klare Transfer-Ansage.

Adeyemi-Zukunft beim BVB?

Zwei Tore und zwei Vorlagen in den ersten sechs Saisonspielen – Adeyemi hat einen herausragenden Start in die Saison hingelegt. Der Angreifer ist für Borussia Dortmund derzeit essenziell. Sein Vertrag in Dortmund läuft allerdings nur noch bis 2027, weshalb der BVB baldmöglichst eine Entscheidung über seine Zukunft treffen muss.

+++ Gerüchte halten an! Schnappt der BVB beim FC Barcelona zu? +++

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte über einen möglichen Abgang. Adeyemi selbst betonte jedoch mehrfach, dass er sich in Dortmund wohlfühle – auch wenn er nie wisse, was die Zukunft bringt. Nach dem Sieg gegen Mainz brachte Sportdirektor Kehl im „aktuellen Sportstudio“ etwas Licht ins Dunkel in Bezug auf Adeyemis Zukunft.

Ansage von Kehl

Kürzlich sorgte Adeyemi für Aufsehen, als er zum renommierten Berater Jorge Mendes wechselte, der auch Cristiano Ronaldo vertritt. Solche Entscheidungen lassen Spekulationen über einen Wechsel meist sofort hochkochen. Doch Kehl hat einen klaren Plan, um Adeyemi beim BVB zu halten: „Wir werden uns natürlich strecken müssen.“

In diese Diskussion bringt Kehl auch andere Schlüsselspieler des Teams wie Nico Schlotterbeck ein: „Wir wollen versuchen, diese Spieler in der Bundesliga, aber auch bei Borussia Dortmund zu halten.“ Doch Kehl macht zugleich unmissverständlich deutlich: „Wenn irgendwann ein ganz großer Klub kommt, dann werden wir natürlich sagen müssen: ‚Dann musst du gehen.‘“

Hier mehr News für dich:

Klare Worte vom Sportdirektor, der damit einen möglichen Verkauf von seinen Top-Stars nicht ausschließt. Eines ist somit klar: Entweder Spieler wie Adeyemi und Schlotterbeck verlängern ihre Verträge – oder ein Wechsel scheint unvermeidbar.