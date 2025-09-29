Enormes Risiko! Verliert der BVB seine Superstars alle auf einen Schlag?

Der BVB hat einen furiosen Saisonstart hingelegt. Wettbewerbsübergreifend gewann das Team von Trainer Niko Kovac von sieben Spielen fünf und spielten nur zwei Mal unentschieden. Die Mannschaft scheint ihre Form endgültig gefunden zu haben.

Zuletzt beim Erfolg gegen Mainz 05 brillierten vor allem drei BVB-Stars: Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Julian Brandt. Und eines haben die drei Spieler gemeinsam: Ihre Zukunft beim BVB ist ungewiss.

BVB-Stars überzeugten

Brandt rutschte gegen Mainz überraschend in die Startelf. Ursprünglich sollte Serhou Guirassy wie gewohnt im Sturmzentrum auflaufen. Doch der Angreifer verletzte sich beim Aufwärmen, Brandt übernahm. Glück im Unglück für den BVB, denn Brandt glänzte wie lange nicht mehr. Beim 2:0-Erfolg steuerte er beide Vorlagen bei.

Adeyemi wiederum spielt in dieser Saison auf konstant hohem Niveau. Neben seinem Treffer gegen Mainz und einer herausgeholten roten Karte für den Gegner konnte er bereits vier weitere Torbeteiligungen in der laufenden Saison verzeichnen. Der 23-Jährige scheint endgültig zu einem Top-Spieler gereift zu sein.

Kehl vor großen Aufgaben

In den letzten beiden Bundesligaspielen blieb der BVB ohne Gegentor. Dazu trug insbesondere Nico Schlotterbeck bei, der nach langer Verletzungspause zurückkehrte und sofort zeigte, wie wertvoll er für die Defensive ist. Doch hinter Brandt, Adeyemi und Schlotterbeck lauert ein großes Risiko: Die Verträge aller drei Spieler laufen bald aus.

Während Brandt den Verein sogar schon zum Ende des Jahres verlassen könnte, laufen die Verträge von Adeyemi und Schlotterbeck bis 2027. Falls der BVB aber nicht erneut mit einem Spieler wie Brandt ins letzte Vertragsjahr gehen möchte, müssen dringend neue Vereinbarungen getroffen werden. Sebastian Kehl kündigte an, dass der Verein sich strecken müsse, um Stars wie Adeyemi und Schlotterbeck zu halten. Doch falls ein großer Klub anklopfe, könne man auch zu dem Schluss kommen: „Dann musst du gehen“ (hier mehr dazu). Im „aktuellen Sportstudio“ erklärte Kehl jedoch, dass man insbesondere mit Schlotterbeck sehr gerne verlängern wolle und die Gespräche schon bald wieder aufnehmen werde.

Das größte Fragezeichen steht derzeit hinter Julian Brandt. Eine Verlängerung galt lange als unwahrscheinlich, doch mit Leistungen wie gegen Mainz könnte sich der BVB-Star durchaus Hoffnungen machen, so die „Bild“. Für Sportdirektor Kehl steht jedenfalls viel Arbeit an, wenn er den aktuell so gut funktionierenden Kader zusammenhalten möchte.