Berater mit irren Gehaltsforderungen: Lässt sich der BVB wirklich darauf ein?

Die Stimmung beim BVB dürfte nach einem mehr als soliden Saisonstart derzeit prächtig sein. Die Leistung auf dem Rasen stimmt bislang, dazu ist auch Abwehrchef Nico Schlotterbeck wieder zurück in der Startelf.

Nun könnte eine irre Gehaltsforderung beim BVB jedoch für Ärger sorgen. Ein Star-Berater soll für seinen Schützling eine fette Vertragsverlängerung aushandeln. Ob Borussia Dortmund ihm diese Summe wirklich zahlt?

BVB: Adeyemi will Mega-Vertrag

Karim Adeyemi ist beim BVB derzeit so etwas wie der Mann der Stunde. Der Stürmer kommt in seinen letzten drei Einsätzen auf satte vier Scorerpunkte. Angesichts dessen, dass sein Vertrag nur noch bis 2027 läuft, bringen ihn diese Leistungen natürlich in eine optimale Verhandlungsposition. Die wollen seine Vertreter offenbar richtig ausnutzen.

Auch interessant: Angst vor Guirassy-Abgang! Weltklub will den BVB-Torjäger

Adeyemis Berater ist niemand geringeres als Jorge Mendes, der einstige Berater von Weltstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese vertritt neben Adeyemi auch andere Top-Spieler wie Lamine Yamal oder Vitinha. Mendes weiß also, wie man den optimalen Deal für seine Klienten rausholt. Der Star-Berater scheint es nun auf den BVB abgesehen zu haben. Denn wie im „Sky“-Podcast „Auffe Süd“ verraten wurde, soll Mendes Adeyemi versprochen haben, sein derzeitiges Gehalt mit einer Vertragsverlängerung zu verdoppeln.

Kann der BVB diese Summe zahlen?

Heißt im Umkehrschluss: Anstatt seiner derzeit acht Millionen Euro Jahresgehalt soll Adeyemi bei einer Vertragsverlängerung ein jährliches Salär von 16 Millionen Euro einstreichen. Eine wahnsinnige Summe, die wohl nicht einmal bei den anstehenden Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck im Raum stehen dürften.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ob sich der BVB letztendlich auf diese utopischen Forderungen einlassen würde? Es bleibt zu bezweifeln. Zuletzt hieß es, dass Borussia Dortmund nicht um jeden Preis mit Adeyemi verlängern will.