Mateu Morey hat sich inzwischen an die BVB-Profis herangekämpft. Aber eine Sache stört ihn in Dortmund.

BVB-Abwehrtalent Morey verrät, was ihn in Dortmund am meisten stört

In seiner Jugend spielte Mateu Morey in seiner Heimat beim RCD Mallorca. Im Alter von 15 Jahren wechselte er nach „La Masia“, der Talentschmiede des FC Barcelona. Im Sommer 2019 zog es ihn dann zum BVB.

Seitdem hat es der heute 20-Jährige geschafft, sich langsam an die erste Mannschaft heranzukämpfen. In dieser Saison kam er bereits zu 12 Einsätzen für den BVB, sieben Mal davon stand er in der Startelf. Doch eine Sache stört ihn in Dortmund besonders.

BVB: DAS stört Abwehrtalent Morey

„Ich kann über meine Mitspieler und die Menschen hier allgemein nur Gutes sagen. Ich bin jetzt anderthalb Jahre hier und kann mich wirklich nicht beschweren“, sagt Morey im vereinseigenen Interview. Aber dann fällt ihm doch noch eine Sache ein.

„Das Wetter stört mich schon. Es ist ziemlich kalt hier. Mich an dieses Wetter zu gewöhnen, ist eine echte Herausforderung“, so der junge Rechtsverteidiger. Das ist angesichts seiner spanischen Wurzeln nicht überraschend.

Während Morey wohl viel Sonnenschein gewohnt ist, kommt es gerade in Deutschland und auch im Ruhrgebiet zu viel Schnee und Minustemperaturen. Weitere Infos zum Wetter findest du >> hier.

Gegen Eintracht Frankfurt stand Mateu Morey zum ersten Mal in der Startelf des BVB.

Wechsel zum BVB ein Kulturschock

Um so mehr freue es ihn, wenn in Deutschland mal gutes Wetter sei. „Es ist so ungewohnt, dass hier die Sonne scheint. Die Tage sind oft grau.“

Und auch eine andere Sache habe ihn in Deutschland überrascht: die Pünktlichkeit. „Die Deutschen teilen sich die Dinge über den Tag verteilt gut ein. Und es herrscht großer gegenseitiger Respekt. Das ist etwas, das ich gerne für mich mitnehmen möchte“, sagt das Abwehrtalent.

Entsprechend groß sei der Kulturschock gewesen, als Morey aus Barcelona nach Dortmund kam: „Ich muss schon sagen, das hat sich damals alles etwas seltsam angefühlt. Ich kam hier an und habe nichts verstanden.“

BVB-Talent Morey spricht inzwischen ein bisschen Deutsch

Geholfen haben ihm dann einige Mitspieler, die Spanisch sprachen, wie Sergio Gómez, Leonardo Balerdi, Achraf Hakimi und Paco Alcácer. „Außerdem sprechen Axel (Witsel) und Mats (Hummels) etwas Spanisch. Durch sie wurde alles deutlich einfacher.“

Inzwischen nimmt der Youngster auch Deutschunterricht. „Heute kann ich schon ziemlich viel verstehen und spreche auch ein bisschen Deutsch.“ (mk)