Nächster Rückschlag um BVB-Neuzugang – die Sorgen werden immer größer

Er sorgt weiterhin für Fragezeichen. Nachdem BVB-Neuzugang Fabio Silva zuletzt gegen Mainz debütieren und seine Verletzung hinter sich lassen konnte, verbleibt ein Sommer-Neuling im Lazarett: Aaron Anselmino.

Am 2. Spieltag hatte der Argentinier gegen Union Berlin sein BVB-Debüt gefeiert und wusste dabei zu überzeugen. Seither fällt er jedoch mit muskulären Problemen aus. Zuletzt schien er eigentlich auf dem Weg der Besserung. Doch jetzt ereilt ihn der nächste Rückschlag.

BVB muss auf Anselmino verzichten

Wenn am Mittwochabend (1. Oktober) im Westfalenstadion erstmals in dieser Saison die Champions-League-Hymne ertönt, wird Anselmino nur von der Tribüne aus lauschen können. Auch die Partie gegen Athletic Bilbao wird der Innenverteidiger verpassen. Das bestätigte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel genauso wie die weiteren Ausfälle von Emre Can und Julien Duranville.

Auf die genaueren Gründe ging der BVB-Coach bei Anselmino nicht ein, doch es zeichnet sich schon ab, dass es nicht das letzte Spiel sein wird, in welchem der 20-Jährige fehlt. Wie „Bild“ und „Ruhr Nachrichten“ übereinstimmend berichten, habe die Chelsea-Leihgabe bei seiner Rehaphase einen Rückschlag erlitten.

Rückkehr erst zum Bayern-Spiel?

Dieser sorge dafür, dass Anselmino vor der Länderspielpause definitiv nicht mehr für die Schwarz-Gelben auflaufen werde. Nach dem Spiel gegen Bilbao wartet noch das Liga-Duell gegen RB Leipzig, ehe sich die Nationalspieler des Vereins auf in die ganze Welt machen.

Die Hoffnung ist derzeit wohl, dass Anselmino in dieser Zeit vollständig genesen und anschließend zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern München wieder zurück in den Kader kehren kann.

BVB: Leihgabe hinten dran

Besonders bitter für alle Seiten: Die Borussia hätte Anselmino vor allem in den Wochen vor dem Comeback von Nico Schlotterbeck gebraucht, als in der Abwehr Notstand herrschte. Jetzt ist neben dem deutschen Nationalspieler auch Niklas Süle wieder fit. Wenn auch Anselmino wieder dabei ist, wird er sich hinten anstellen müssen – und könnte so vor einem bitteren Leihjahr stehen.