Gladbach – Borussia Dortmund: Watzke macht klare Ansage: „Das wäre respektlos“

Am Freitagabend eröffnen Gladbach und Borussia Dortmund die Rückrunde der Fußball-Bundesliga.

In dem Kracher geht es sowohl für Borussia Dortmund als auch für Gladbach schon um einiges. Die Partie ist richtungsweisend für den Saisonverlauf.

Gladbach – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Kann Borussia Dortmund das Tief überwinden und den Anschluss zur Konkurrenz wiederherstellen? Oder wirft Borussia Mönchengladbach den BVB noch weiter zurück?

Alle Informationen zum Spiel Gladbach – Borussia Dortmund bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------------------------

Gladbach – Borussia Dortmund 1:0 (-:-)

Tore: 1:0 Neuhaus (1.)

-----------------------------------

Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl - Plea

Dortmund: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Sancho, Reus, Brandt – Haaland

-----------------------------------

1. Minute: Tor für Gladbach!

Der Ball rollt und schon klingelt es im Tor des BVB. Bellingham verliert am Strafraumrand den Ball, Neuhaus bekommt den Ball zieht ab. Hummels fälscht ab und dann landet der Ball im Tor.

20.30 Uhr: Die Teams betreten das Feld, gleich geht's hier los im Borussia Park.

20.19 Uhr: Vor dem Spiel wurde BVB-Boss Aki Watzke natürlich wieder auf Gladbach-Trainer Marco Rose angesprochen. Der Coach soll ein Kandidat beim BVB sein. Watzke ließ sich aber nichts entlocken. Er wollte bei DAZN keinen Kommentar abgeben. "Ich werde nicht über den Trainer einer anderen Mannschaft sprechen, das wäre respektlos."

19.45 Uhr: Bei Borussia Dortmund fällt in erster Linie die Umstellung auf der rechten Verteidigerposition auf. Meunier war bislang gesetzt, doch nun bekommt Morey seine Chance. Zudem vermissen einige Fans Reyna in der Startelf.

19.41 Uhr: Embolo und Thuram sind wieder im Kader, für die Startelf hat es aber offenbar noch nicht gereicht.

19.39 Uhr: Und so startet die Borussia aus Mönchengladbach:

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl - Plea

19.35 Uhr: Thomas Meunier bekommt eine Pause, Trainer Terzic schickt Morey ins Rennen.

19.34 Uhr: Die Aufstellung von Borussia Dortmund ist da. Diese Elf soll es richten:

Dortmund: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Sancho, Reus, Brandt – Haaland

18.30 Uhr: Unter der Woche gab es mächtig Unruhe bei den Fohlen. Das könnte Borussia Dortmund am heutigen Abend ordentlich in die Karten spielen. Hier mehr dazu >>>

17.10 Uhr: Bei Borussia Mönchengladbach gibt es heute zwei Rückkehrer im Kader. Breel Embolo und Marcus Thuram (Sperre) sind wieder mit dabei.

16.07 Uhr: In Sachen Trainerkarusell gibt es neue Informationen. Borussia Mönchengladbach soll schon mit einem möglichen Nachfolger in Kontakt stehen. Hier mehr dazu >>>

13.22 Uhr: Auch auf der Trainer-Position kommt es zu einem interessanten Duell. Mit Marco Rose trifft der BVB auf seinen Wunschtrainer für die kommende Saison. Nach Informationen der „WAZ“ sollen sich Watzke, Zorc und Co. gute Chancen ausrechnen, Rose in den Pott holen zu können. Der Fohlen Coach sein „alles andere als abgeneigt“, heißt es.

10.46 Uhr: Zuletzt präsentierten sich die Dortmunder äußerst wackelig. Wackelt darum nun eine unfassbare Serie, die die Schwarzgelben gegen die Fohlen haben? Seit elf Bundesligaspielen in Folge hieß der Sieger stets Borussia Dortmund. Der letzte Gladbacher Sieg? Am 11. April 2015.

Freitag, 22. Januar, 07.54 Uhr: Matchday, Rückrunden-Auftakt, richtungsweisendens Spiel – all das kommt heute auf den BVB zu. Hier bleibst du immer auf dem neusten Stand.

22.54 Uhr: Auf der Pressekonferenz musste sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc einer provokanten Frage stellen, dann platzte ihm der Kragen. Hier mehr dazu >>>

16.58 Uhr: Übertragen wird das Spiel am Freitagabend nicht nur von DAZN, sondern auch vom ZDF. Der Auftakt der Rückrunde wird auch im ZDF gezeigt.

16.36 Uhr: Bei Borussia Dortmund war am Donnerstag noch die Pleite gegen Leverkusen ein Thema. Auf der Pressekonferenz äußerte ein Journalist Kritik an Rapha Guerreiro und fragte nach Terzics Meinung. Der Coach blieb sich jedoch treu und erklärte, dass er nur öffentlich über Spieler sprechen, wenn es etwas zu loben gibt. Dann folgte ein Seitenhieb von Michael Zorc gegen die eigene Mannschaft: „Da gabs jetzt aber auch nicht so viel Grund zu“, warf er ein.

14.01 Uhr: Marco Rose sagte über das Spiel: „Wir wollen diese Partie positiv und offensiv angehen. Wir haben im neuen Jahr zehn Punkte aus vier Spielen geholt, sind in einer guten Verfassung und auch die Jungs machen einen guten Eindruck. In den letzten Wochen haben wir uns erarbeitet, dass wir auch tabellarisch in Regionen hineinstoßen können, wo wir hinwollen. Wenn man sich die Mannschaften um uns herum anschaut, sieht man, dass es sehr eng ist. Gegen Dortmund könnten und wollen wir ein Ausrufezeichen setzen und uns auch in der Tabelle oben festsetzen. Diesen Eindruck machen die Jungs bis hierin auch. Das müssen wir aber auch auf den Platz bringen.“

--------------

Neuigkeiten zum BVB:

Jadon Sancho schiebt Mega-Frust – Fans verstehen Entscheidung nicht

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star plötzlich vereinslos – droht ihm ein bitteres Karriere-Ende?

BVB-Star Axel Witsel zeigt altes Foto – ein Detail verzückt die Fans

---------------

12.33 Uhr: Zur Ausgangslage: Borussia Dortmund ist nach einem guten Start ins Jahr wieder in ein kleines Tief gerutscht. Gegen Mainz gab es nur ein Remis, gegen Bayer Leverkusen unter der Woche sogar eine Pleite. In der Tabelle liegt der BVB zwar noch auf Rang vier, doch der Vorsprung auf Platz acht beträgt nur zwei Zähler. Die Fohlen liegen nur noch einen Punkt hinter Dortmund. In diesem Kalenderjahr ist Gladbach noch ungeschlagen. Die Bilanz: 3 Siege, 1 Remis. Hätte es gegen Stuttgart nicht den umstrittenen Elfmeter in der Nachspielzeit gegeben wäre Gladbach schon vorbeigezogen.

Donnerstag, 10.03 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Borussen-Kracher. Alle wichtigen Informationen rund um die Begegnung Gladbach – Borussia Dortmund bekommst du hier bei uns!