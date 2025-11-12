Borussia Dortmund muss weiter zittern – will Schlotterbeck doch weg?

Borussia Dortmund bereitet Nico Schlotterbeck aktuell alles für eine langfristige Zukunft im schwarz-gelben Trikot vor. Mit seinem bis 2027 laufenden Vertrag und der Aussicht auf die Kapitänsbinde könnte der Abwehr-Chef zur neuen prägende Figur des Vereins werden. Doch laut interner Stimmen wächst die Sorge, dass Schlotterbeck hierzu gar nicht bereit ist, berichtet die „Bild“.

Bleibt Schlotterbeck Borussia Dortmund treu?

Der Abwehrspieler hat bereits gezeigt, wie wichtig er mit seiner Zweikampfstärke und der Mentalität für Borussia Dortmund ist. Im Ruhrpott wird der 25-Jährige von Fans und Verantwortlichen geschätzt. Doch die Niederlagen gegen den FC Bayern (1:2) und Manchester City (1:4) scheinen ihm vor Augen geführt zu haben, dass Titelträume mit diesem Team derzeit fern sind – sowohl national als auch international.

Hinzu kommen Unstimmigkeiten mit Trainer Niko Kovac, dessen defensive und disziplinorientierte Spielweise nicht bei allen Spielern auf Begeisterung stößt. Nach dem Remis gegen den HSV (1:1) kritisierte „Schlotti“ deutlich: „Nach dem 1:0 haben wir ein wenig die Kontrolle verloren. Wir müssen ein wenig Fußball spielen!“ Leidenschaft für pragmatischen Fußball scheint bei ihm also begrenzt.

Spätestens mit seinen konstant guten Leistungen hat sich Nico Schlotterbeck auf die Wunschlisten zahlreicher europäischer Spitzenvereine gespielt. Beim FC Bayern könnte er etwa Dayot Upamecano ersetzen, falls dieser zu Real Madrid wechselt.

Top-Klubs wittern ihre Chance

Auch Liverpool und Barcelona haben laut „Bild“ ein Auge auf den Nationalspieler geworfen – vor allem Hansi Flick kennt ihn gut aus seinen DFB-Zeiten und schätzt ihn. Einen Wechsel zu einem Top-Klub außerhalb der Bundesliga würde sich für Schlotterbeck wohl auch finanziell lohnen.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund, Sportdirektor Sebastian Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Schlotterbeck langfristig zu halten, scheint alles andere als leicht zu werden. Nicht nur der Titelhunger des Innenverteidigers wächst, auch sein Marktwert von 40 Millionen Euro macht ihn zur begehrten Personalie.