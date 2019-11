Borussia Dortmunds Mega-Glücksbringer – wenn ER spielt, läuft es beim BVB immer

Dortmund. Roman Bürki ist der unangefochtene Stammtorwart von Borussia Dortmund. Seine Reflexe haben dem BVB schon viele Punkte gesichert.

Wäre Lucien Favre ein Statistik-Freak oder abergläubisch, würde Bürki wohl schlechte Karten haben. Denn Marwin Hitz, der Ersatztorwart von Borussia Dortmund, hat eine unglaubliche Bilanz.

Borussia Dortmund: Marwin Hitz mit unglaublicher BVB-Statistik

Zehnmal vertrat Marwin Hotz seinen Landsmann Roman Bürki bislang zwischen den Pfosten. Neunmal siegte der BVB, das torlose Remis im jüngsten Revierderby war der erste Punktverlust überhaupt, bei dem Hitz das BVB-Tor hütete. Niederlagen? Kennt Hitz nicht.

Marwin Hitz hat mit Borussia Dortmund noch nie ein Spiel verloren. Foto: imago images/Sven Simon

Dabei waren es keineswegs immer einfache Spiele, in denen Marwin Hitz ran musste. Das Debüt hatte der Schweizer, der im Sommer 2018 vom FC Augsburg zu Borussia Dortmund wechselte, prompt gegen Bayern München. Und siehe da, Schwarzgelb siegte 3:2.

Und so ging es weiter. Ob in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den KFC Uerdingen (2:0) oder in der Champions-League bei AS Monaco (0:2) – wenn Hitz hält, gewinnt Dortmund. Und nicht selten hatte der 32-Jährige einen erheblichen Anteil daran, dass sein Team als Sieger vom Platz ging.

Roman Bürki vor Comeback gegen Wolfsburg

Das wird in Dortmund aber keine Torwart-Debatte auslösen. Fest steht: Ein fitter Bürki hat den Platz im Kasten sicher.

Das Comeback des 28-Jährigen bahnt sich bereits am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg an. Seit Donnerstag ist der Torwart wieder im Training, nachdem ihn ein grippaler Infekt ausgerechnet beim Revierderby ans Bett fesselte.

