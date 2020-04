Borussia Dortmund: Zorc plaudert aus dem Nähkästchen – „Die Qualität in der Profi-Mannschaft...“

Dortmund. Zwar ruht in der Bundesliga noch immer der Ball, doch die Geschäfte bei Borussia Dortmund müssen selbstverständlich weiterlaufen. Da keine Top-Transfers in der näheren Zukunft erwartet werden, richtet sich der Blick der Fans jetzt auf den Nachwuchs.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht hier eine riesige Stärke. Doch damit geht auch ein Luxusproblem einher...

Borussia Dortmund: Zorc begeistert vom Nachwuchs

In der Profi-Mannschaft von Borussia Dortmund gehören bereits zwei junge Talente zum Stammpersonal. Jadon Sancho und Erling Haaland bewiesen immer wieder, wie wichtig ihre Fähigkeiten schon jetzt für den Erfolg des Teams sind.

Auch in Zukunft will der BVB auf erfolgshungrige Youngsters setzen. Mit Youssoufa Moukoko drängt sich bereits der nächste potentielle Star auf. Zorc sieht den BVB im Nachwuchsbereich deshalb gut aufgestellt: „Wir haben in der Jugendabteilung einige Spieler, denen der Sprung zuzutrauen ist“, so der 57-Jährige gegenüber dem „kicker“.

Er spricht dabei aus, was schon lange kein Geheimnis mehr ist: „Es ist ein elementarer Teil unserer Herangehensweise, dass wir Hochtalentierte zu Top-Spielern entwickeln wollen.“ Doch mit damit gehe auch ein Luxusproblem einher. Die Qualität in der Profi-Mannschaft ist so hoch, dass wir uns im Nachwuchsbereich strecken müssen“, so Zorc im „kicker“.

Dafür baue der Klub auf seine hervorragende Scouting-Abteilung. „High-Potentials suchen wir in Deutschland, aber auch im Ausland - dort sind sie aktuell etwas leichter zu finden.“, so Zorc. Derzeit werden vor allem Moukoko aber auch Giovanni Reyna als nächste Top-Talente gehandelt, die den Sprung zu den Profis schaffen können. Reyna durfte bereits einige Male Profi-Luft schnuppern und verzückte dabei die Fans. (the)