Borussia Dortmund zieht wegen Coronavirus diese heftigen Konsequenzen

Dortmund. Borussia Dortmund zieht wegen der Coronavirus-Pandemie weitreichende Konsequenzen, die neben der Profi-Mannschaft auch die BVB-Anhänger betreffen.

Der Verein richtet sich in einer Mitteilung an seine Fans.

Borussia Dortmund: Krasse Coronavirus-Konsequenzen

Der BVB will alle Möglichkeiten nutzen, die Gefahr der Ansteckung im Umfeld des Vereins einzudämmen. „Spieler und Trainer verzichten vorübergehend auf „Selfies“ mit ihren Fans und geben auch keine Autogramme“, heißt es in einer offiziellen Veteins-Mitteilung.

Das wird es in nächster Zeit erst einmal nicht mehr geben: BVB-Star Haaland gibt Autogramme. Foto: imago images/Sven Simon

Damit solle „eine mögliche Tür für „Covid-19“ in die Mannschaftskabine geschlossen werden“. Die Maßnahmen reichen aber noch weiter. Bis die Verbreitung der Erkrankung eingedämmt sei, sollen auch keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr stattfinden. Das diene neben der Abschirmung der Spieler auch dem Schutz der Trainingsbesucher.

„Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, von der wir uns erhoffen, das Ansteckungsrisiko verringern zu können“, wird Sportdirektor Michael Zorc in der Mitteilung zitiert. Die medizinische Abteilung des BVB stehe außerdem „ständig im Austausch mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin“.

Mittlerweile ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen in NRW auf 86 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen mit. Damit stieg die Zahl der bekannten Fälle von Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland auf insgesamt 150 Fälle. Alle aktuellen Entwicklungen kannst du >>hier<< nachlesen.

Für den BVB geht es in sportlicher Hinsicht am Samstag (18.30 Uhr) in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach weiter. Das Team von Trainer Lucien Favre hat also noch genügend Zeit, sich auf das Match vorzubereiten – und das in aller Ruhe.