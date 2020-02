Borussia Dortmund: Zieht es DIESES BVB-Juwel nach England?

Mit Giovanni Reyna (l.) hat Borussia Dortmund ein echtes Juwel in den eigenen Reihen.

Dortmund. Der Stern von Giovanni Reyna ist in dieser Saison aufgegangen. Der 17-Jährige steht bei Borussia Dortmund seit der Winterpause regelmäßig im Kader.

Giovanni Reyna ist eines der vielversprechendsten Talente von Borussia Dortmund. Bislang kickt er zudem für die USA, doch das könnte sich unter Umständen bald ändern.

Borussia Dortmund: Kickt Reyna bald für England?

Mit seinen Auftritten bei den Profis von Borussia Dortmund hat der erst 17-jährige Giovanni Reyna die Blicke auf sich gezogen. Im Pokal erzielte er gegen Werder Bremen seinen ersten Treffer für den BVB – ein echtes Traumtor.

Das Talent wurde dem Angreifer schon in die Wiege gelegt. Sein Vater Claudio Reyna war bereits Fußball-Profi. Der Mittelfeldspieler kickte unter anderem für Bayer Leverkusen und Manchester City.

Vater Claudio Reyna spielte für das US-Team. Foto: imago

Claudio Reyna stammt aus New Jersey in den USA und spielte zwölf Jahre lang für die Nationalmannschaft. Doch sein Sohn „Gio“ wurde in Sunderland (England) geboren und hat somit auch die englische Staatsbürgerschaft.

Bislang durchlief der BVB-Kicker die Jugendmannschaften der US-Teams, vor seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft könnte er sich aber noch anders entscheiden. Deshalb soll laut dem Online-Portal „The Athletic“ der englische Fußballverband um die Dienste des 17-Jährigen kämpfen.

-------

Mehr BVB-News:

BVB-Fans stellen sich eine ganz bestimmte Frage – und Favre ungewohnt deutlich: „Dann bist du blind“

Borussia Dortmund: Moukoko-Wahnsinn! Das BVB-Wunderkind wird ja wohl nicht…

Borussia Dortmund: Fans sind außer sich! Jetzt wird bekannt, dass Erling Haaland …

-------

Aber nicht nur England, sondern auch Portugal und Argentinien wären demnach mögliche Optionen für Reyna. Sein Vater hat portugiesische und argentinische Wurzeln. Gio besitzt wohl auch die portugiesische Staatsbürgerschaft.

Entwickelt sich das BVB-Juwel weiterhin so rasant, wird sich jedes Land glücklich schätzen können, den Offensivmann in seinem Team zu wissen. Gio selber äußerte sich zu den Gerüchten nicht.