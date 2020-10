Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg im Live-Ticker: BVB ist nach Auftaktpleite zum Siegen verdammt

Dortmund. Den Start in die diesjährige Champions-League-Saison hatte sich der BVB anders vorgestellt! Nach der enttäuschenden Auftaktpleite bei Lazio Rom (1:3) am vergangenen Dienstag ist Schwarz-Gelb auf Wiedergutmachung aus. Im Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg soll der erste Sieg in der Gruppenphase her.

Nach dem Derbysieg am Wochenende gegen Schalke 04 (3:0) geht der BVB mit Rückenwind in die Partie gegen den amtierenden russischen Meister. Das Ziel für die Partie Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg ist klar: Schwarz-Gelb will einen Sieg, um sich eine gute Position in der Gruppe zu verschaffen.

Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg im Live-Ticker: Hier alle Infos

In der vergangenen Saison verlor der BVB kein einziges Heimspiel in der Königsklasse. Dieser Trend soll auch bei der Partie Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg weitergehen.

Bereits in der Saison 2013/14 traf der BVB in der Champions League auf Zenit. Im Achtelfinale setzte sich Schwarz-Gelb nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 5:4 gegen die Russen durch. Mit Axel Witsel hat der BVB zudem einen Ex-Profi von Zenit St. Petersburg in den eigenen Reihen. Von 2012 bis 2017 kickte der Belgier in Russland, absolvierte 180 Pflichtspiele (22 Tore) für St. Petersburg

---------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------------

Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg -:- (-:-)

Tore:

---------------------------

+++ Borussia Dortmund: Diskussion um Kapitän Reus – jetzt schlägt nicht nur der BVB zurück +++

---------------------------

Voraussichtliche Aufstellung:

Borussia Dortmund: Bürki – Guerreiro, Hummels, Akanji, Meunier – Witsel, Bellingham – T. Hazard, Reus, Sancho – Haaland

Zenit St. Petersburg: Kerzhakov – Douglas Santos, Rakytskyy, Lovren, Karavaev – Ozdoev, Barrios – Driussi, Mostovoy, Kuzyaev – Dzyuba

---------------------------

22.08 Uhr: Ausgerechnet die Torhüter-Position beim BVB ist zuletzt zu einem großen Thema geworden. Während Stammkeeper Roman Bürki (29) vor rund einem Monat an einem Infekt erkrankt war, wurde er von seinem Backup und Schweizer Landsmann Marvin Hitz vertreten. Doch als Bürki wieder in den Kader zurückkehrte, ließ Lucien Favre ihn sowohl beim Liga-Spiel in Hoffenheim (1:0) als auch beim CL-Auftakt in Rom (1:3) auf der Bank sitzen. Was der Coach über Bürkis Startelf-Chancen im Spiel gegen Zenit St. Petersburg sagt, erfährst du HIER <<<.

--------------

Weitere Informationen zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Meinen die das ernst? SO will Manchester nicht nur Sancho, sondern auch Haaland locken!

Borussia Dortmund: Ehrliche Worte von Julian Brandt – „Das wäre für mich der Horror“

Borussia Dortmund: Hummels spricht nach dem Derby Klartext über Favre – „Er ist halt so“

--------------

21.24 Uhr: Im Derby gegen Schalke kehrte der BVB von der Dreier- zur Viererkette zurück – und interessanterweise steuerten prompt beide Innenverteidiger je einen Treffer bei. Vieles spricht dafür, dass Favre auch gegen Zenit auf ein 4-2-3-1 setzt. Emre Can als möglicher dritter Mann in einer Dreier-Abwehrkette fehlt wegen einer Rot-Sperre, die er sich ihm Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG in der vergangenen Saison einhandelte.

Dienstag, 21.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum ersten CL-Heimspiel des BVB in dieser Saison. In 24 Stunden geht es los im Signal-Iduna-Park – dann trifft Borussia Dortmund auf Zenit St. Petersburg. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Infos zum Spiel. (at)