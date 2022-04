Borussia Dortmund: Rose gesteht Fehler bei Moukoko ein – „Den Schuh ziehe ich mir an“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Bekommt Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund zu wenig Einsatzzeit? Als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten waren die Erwartungen an den jungen Stürmer riesig. In der Jugend hatte er sämtliche Torrekorde gebrochen.

Doch in der Profimannschaft von Borussia Dortmund tut er sich schwer – auch weil er nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten kommt. Marco Rose zeigt sich nun selbstkritisch, spricht aber auch ein anderes Problem an.

Borussia Dortmund: Moukoko hat eine große Sorge

Elf Bundesligaspiele absolvierte Moukoko in dieser Saison. Dabei kam er meist allerdings nur zu Kurzeinsätzen. Lediglich ein Treffer gelang ihm. Für den 17-Jährigen eine ungewohnte Situation, schoss er in den Jugendligen die Gegner in Grund und Boden.

Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund:

8. April, 20.30 Uhr: VfB Stuttgart (Auswärts)

16. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (Heim)

23. April, 18.30 Uhr: Bayern München (A)

Doch den Stürmer plagt ein noch viel größeres Problem: Er hat mit enormen Verletzungssorgen zu kämpfen. So zog er sich unter anderem bereits drei Muskelverletzungen zu. Allein dadurch stand er Rose oft nicht zur Verfügung.

Borussia Dortmund: Rose im Moukoko-Dilemma

„Teil der Wahrheit ist, dass Moukoko diese Saison einfach zu oft verletzt ist“, erklärt Rose auf die Personalie angesprochen. Dadurch brauche er jedes Mal viel Zeit, um wieder Anschluss zu finden. „Ich würde nichts lieber tun, als ihn immer wieder reinzuschmeißen“, beteuert Rose. Jedoch müsse sich Moukoko wie jeder andere Spieler auch über das Training entsprechend anbieten.

Moukoko ist oft verletzt. Foto: imago images/Bernd König

Allerdings zeigt sich der Cheftrainer auch selbstkritisch: „Möglicherweise gab es das ein oder andere Spiel, wo er in guter Verfassung war und ich ihn dann doch nicht gebracht habe. Den Schuh ziehe ich mir gerne an.“ Trotzdem sei es wegen der vielen Ausfälle schwierig.

Borussia Dortmund: Denkt Moukoko über einen Abschied nach?

Zuletzt wurden Gerüchte laut, laut denen Moukoko seine Situation bei Borussia Dortmund überdenke. Möglicherweise spielt er gedanklich mit einem Wechsel zu einem anderen Verein.

Für ihn, das sagt auch Rose, sei es wichtig, einen Rhythmus aufzubauen und gut zu trainieren. Dann kämen auch mehr Einsatzzeiten im Trikot der Schwarzgelben. Dafür muss Moukoko aber auch verletzungsfrei bleiben.

