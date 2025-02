Youssoufa Moukoko: Heftige Blamage! Nächster herber Rückschlag für BVB-Leihgabe

Die Karriere von Youssoufa Moukoko hat in den vergangenen Monaten einen dicken Knick hinnehmen müssen. Beim BVB konnte er sich nicht vollständig durchsetzen, hat sich dann mit den Bossen verworfen und wurde nach Nizza ausgeliehen, wo er auch nicht wirklich Fuß fassen kann.

Und nicht nur für die BVB-Leihgabe läuft es derzeit schlecht, auch sein Team musste nun einen herben Rückschlag hinnehmen. Ein großer Traum von Youssoufa Moukoko ist vorzeitig geplatzt – und das auf eine dramatische Art und Weise.

Youssoufa Moukoko: Pokal-Aus gegen Viertligisten

Das nennt man mal eine Pokal-Sensation. OGN Nizza flog im Achtenfinale des französischen Pokals bei Viertligist Stade Briochin nach einer peinlichen 1:2-Niederlage aus dem Wettbewerb. Dabei sah der große Favorit lange wie der sichere Sieger aus. Mitten drin: Borussen-Youngster Moukoko.

Bis zur 88. Minute führte Nizza. Nach einem glanzlosen Auftritt hatten die Südfranzosen das Viertelfinale wohl schon geplant. Doch die Rechnung haben Moukoko und Co. nicht mit Briochin gemacht. Im Anschluss bekam OGC die volle Breitseite des Pokals zu spüren – schließlich hat der Pokal bekanntlich seine eigenen Gesetze.

In der 88. Minute traf der Außenseiter zum 1:1. Doch es kam noch bitterer. In der siebten Minute der Nachspielzeit vollendete Briochin-Stürmer Hugo Boudin nach einem Konter zum 2:1. Von diesem bitteren Doppelschlag erholte sich der Favorit nicht mehr.

Neue Chance im Sommer?

BVB-Leihgabe Moukoko wurde fünf Minuten vor Schluss eingewechselt, konnte die Niederlage jedoch auch nicht mehr verhindern. So blamierte er sich gemeinsam mit seinen Teamkollegen vor der gesamten Nation. Für ihn der nächste herbe Dämpfer. Abgesehen von den Europa-League-Spielen, bei denen er siebenmal in der Startelf stand, jedoch kein Treffer erzielte, ist er nämlich komplett außen vor.

Seit Ende Oktober kommt Moukoko auf magere 21 Spielminuten! Sechsmal schmorte der Youngster 90 Minuten auf der Bank. Im Pokal stand er in einem von drei Spielen in der Startelf. Bislang sammelte der 20-Jährige nur vier Torbeteiligungen in 22 (Kurz-)Einsätzen. Die Leihe hatten sich alle Parteien anders vorgestellt. Aller Voraussicht nach wird er im Sommer nach Dortmund zurückkehren. Wird er dort eine neue Chance (unter Niko Kovac) bekommen?