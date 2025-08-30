Woltemade-Wahnsinn! Plötzlich schaut auch Borussia Dortmund ganz genau hin

Was für ein Wahnsinn um Nick Woltemade. Nach der Mehrfach-Absage an Bayern München schien der Verbleib beim VfB Stuttgart besiegelt. Jetzt ging alles ganz schnell: Der Nationalstürmer wechselt für verrückte 90 Millionen Euro auf die Insel.

Newcastle United zahlt die Mondpreise, die laut Max Eberl „kein Verein auf der Welt“ bezahlen wird. Eine Fehleinschätzung – die nun auch eine teure Fehleinschätzung von Borussia Dortmund in den Fokus rückt. Der zweite Dominostein des Woltemade-Wahnsinns könnte schon sehr bald fallen.

Borussia Dortmund schaut auf Woltemade-Deal

Damit hatte keiner gerechnet. In Braunschweig rettete Woltemade seinen VfB noch vor einem peinlichen Pokal-Aus – nun verlässt er das Schwabenland plötzlich doch. Ein unmoralisches Angebot macht Stuttgart zum großen Transfer-Gewinner, lässt die Bayern blöd dastehen und den Stürmer zu Newcastle United wechseln.

In Nullkommanix wurde der Deal festgezurrt. Und auch Borussia Dortmund schaut nun ganz genau hin. Der Transfer wird nun unweigerlich weitere Dominosteine fallen lassen. Nicht nur, weil Stuttgart einen Nachfolger braucht. Auch in Newcastle wird nun wahrscheinlich Bewegung in den Kader kommen.

Ex-BVB-Juwel vor Mega-Wechsel

Der nächste Mega-Deal steht jetzt in den Startlöchern – und der wird Schwarzgelb einmal mehr mächtig schmerzen. Schon länger baggert der englische Meister FC Liverpool an Ex-BVB-Juwel Alexander Isak herum. Mit der Verpflichtung von Woltemade wird nun immer wahrscheinlicher, dass die „Magpies“ den Angreifer ziehen lassen. Und das zu einem unfassbaren Preis, der auch den „Woltemessi“-Deal weit in den Schattenn stellt.

6 Millionen Euro zahlte Dortmund einst für den Schweden. Er floppte, brachte am Ende aber immerhin ein ordentliches Transferplus ein, als er für 15 Millionen Euro zu Real Sociedad weiterzog. Seither beobachtet der BVB seine Entwicklung mit großen Bauchschmerzen. In Spanien explodierte Isak regelrecht. Nach drei sensationellen Jahren ging er für 70 Millionen Euro nach Newcastle – und im Ruhrgebiet fragte man sich, was zum Teufel man damals falsch gemacht hat.

Nun droht es noch brutaler zu werden. Stimmen die Gerüchte, ist Liverpool bereit, unfassbare 150 Millionen Euro für den 25-Jährigen auf den Tisch zu legen (hier mehr). Mit Bonuszahlungen könnte der Deal Newcastle sogar bis zu 162 Millionen Euro einbringen – und Alexander Isak zum drittgrößten Transfer der Fußballgeschichte machen. Aua, BVB.