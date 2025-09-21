Borussia Dortmund gegen Wolfsburg im Millimeter-Glück! Bitterer Rückschlag verhindert

Am 4:4 unter der Woche gegen Juventus Turin hatte der BVB richtig zu knapsen. Innerhalb weniger Minuten hatte man dort den Sieg aus der Hand gegeben. Gegen Wolfsburg wollte Borussia Dortmund sich den Frust von der Seele schießen.

Und im ersten Durchgang gaben die Schwarz-Gelben auch Vollgas. Ein Knaller-Schuss von Karim Adeyemi (125 km/h) brachte den BVB in Front. Anders sah es bei Borussia Dortmund gegen Wolfsburg im zweiten Durchgang aus. Und hier verhinderten nur wenige Millimeter, dass auch das Heimspiel zu einem Rückschlag wurde.

Borussia Dortmund – Wolfsburg: Ein Hauch von Wembley

In der 58. Minute wehte ein Hauch von Wembley durchs Westfalenstadion. Was war passiert? Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold hatte einen Freistoß gefährlich in den Dortmunder Strafraum getreten. Dort legte Mohamed Amoura die Kugel quer auf Konstantinos Koulierakis, der den Ball unter die Latte donnerte.

Von dort sprang das Spielgerät auf den Boden – und aus Sicht zahlreicher Zuschauer eigentlich ins Tor. Die Wolfsburg-Spieler waren eigentlich auch schon bereit zum Jubeln. Doch Schiedsrichter Daniel Siebert bremste die Euphorie. Einige Augenblicke vergingen zwischen Borussia Dortmund und Wolfsburg, in denen überprüft wurde, ob der Ball die Torlinie in vollem Umfang überschritten hatte.

Die Auflösung folgte im Anschluss: Tatsächlich war der Ball nur um wenige Millimeter nicht im Tor untergekommen. Die anschließende Ecke für den VfL, die nichts einbrachte, folgerichtig. Und den Dortmundern fiel ein großer Stein vom Herzen.

BVB atmet auf

In der Folge konnte sich die Mannschaft von Niko Kovac wieder sammeln und den knappen Sieg über die Zeit bringen. Ein wichtiger Sieg, der den Start in die Bundesliga mehr oder weniger veredelt.

Die Dortmunder finden sich mit nun zehn Punkten weiterhin auf dem zweiten Platz wieder. Lediglich Rekordmeister Bayern München ist es bisher gelungen, alle Punkte zu holen. Doch Borussia Dortmund bleibt dem Rekordmeister auch nach Spieltag vier im Nacken – auch, weil gegen Wolfsburg wenige Millimeter den Ausschlag pro BVB gaben.