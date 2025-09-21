Bei Borussia Dortmund gegen Wolfsburg passiert es – BVB-Fans eiskalt überrascht

Borussia Dortmund beschließt mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg den 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Begegnung an sich rückte bei dieser Nachricht zunächst allerdings in den Hintergrund. Denn eine einzige Personalie erregte die Gemüter der schwarz-gelben Fans.

Seit Monaten musste Borussia Dortmund auf Nico Schlotterbeck verzichten. Doch gegen den VfL Wolfsburg hatte das Warten endlich ein Ende. Erstmals seit Ende März gehört der Innenverteidiger beim Heimspiel gegen die Wölfe wieder dem Bundesliga-Kader an!

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Schlotterbeck zurück

Die Nachricht elektrisierte selbst den BVB so sehr, dass er das Geheimnis um Schlotterbecks Rückkehr selbst schon knappe zwei Stunden vor Anpfiff lüftete. „Dieser Platz ist ab sofort wieder belegt!“, schrieben die Dortmunder auf Social Media zu einem Bild aus der eigenen Kabine.

„Willkommen zurück im Spieltagskader, Schlotti!“, hieß es zudem noch. Eine mögliche Rückkehr Schlotterbecks bei Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg hatte Trainer Niko Kovac unter der Woche bereits angedeutet.

„Sollte er sich im Abschlusstraining gut fühlen, ist er eine Alternative für den Kader“, hatte der Coach auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag (19. September) noch gesagt. Und genauso kam es dann offensichtlich auch. Offenbar sogar so gut, dass sich der Trainer auch gleich dazu entschied, seinen Führungsspieler in die Startelf zu werfen! Damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet.

Lange Leidenszeit vorbei

Damit endet eine lange Leidenszeit für den Dortmunder Nationalspieler. Schlotterbeck hatte sich im Frühjahr einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und anschließend Saisonendspurt, Klub-WM wie auch Vorbereitung auf die neue Spielzeit verpasst.

Dass der Abwehrchef nun endlich wieder an Bord ist, freut die Dortmunder Fans natürlich ungemein. „So schön und auch sowas von wichtig“, schrieb ein begeisterter Fan auf „X“. „Wir lieben alles daran“, schrieb ein anderer. Andere reagierten überrascht: „Ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Aber direkt Startelf hätte ich nicht erwartet…“ oder „Schon Startelf? Hoffentlich überstürzt Kovac da nichts“, hieß es zudem.