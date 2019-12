Borussia Dortmund wird für peinlichen Tweet verspottet – und löscht ihn wieder

Dortmund. Peinlicher Tweet-Fauxpas bei Borussia Dortmund! Der englischsprachige Twitter-Kanal der Dortmunder veröffentlichte am Sonntagnachmittag einen Post, der bei einem anderen Bundesligisten für Gelächter sorgte.

Die Reaktion im Netz saß offenbar: Wenig später war der Post von Borussia Dortmund gelöscht. Unglücklicherweise schützt dies natürlich nicht vor den bereits angefertigten Screenshots des Vorfalls.

Borussia Dortmund: Drittes Weihnachtssingen im Signal Iduna Park

Am Sonntag feierte Borussia Dortmund das große Weihnachtssingen: 68.000 Fans kamen in den Signal Iduna Park, um gemeinsam mit Joy Denalane, Joris und sogar einigen BVB-Stars für weihnachtliches Feeling in der Ruhrgebietsstadt zu sorgen.

In diesem Jahr fand des Event zum dritten Mal statt. „Nach den zwei sehr erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen beiden Jahre war klar, dass wir ‚Dortmund singt Weihnachtslieder‘ 2019 zur Tradition lassen werden“, erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

In den vergangen Jahren ist die Teilnehmerzahl dabei stetig gestiegen:

2017: 30.000 Teilnehmer

2018: 50.000 Teilnehmer

2019: 68.000 Teilnehmer

Für 2020 gibt es ebenfalls bereits einen Termin. Dann werden am 13. Dezember wieder Weihnachtslieder im Signal Iduna Park erklingen. Das mit der Tradition nahm der englischsprachige Twitter-Account von Borussia Dortmund allerdings etwas zu wörtlich.

Weihnachtssingen als Tradition?

Gemeinsam mit einem Foto des gefüllten Stadions schrieb der BVB auf dem Kurznachrichtendienst: „Full House! A tradition like no other for a team like no other.“ Auf Deutsch: „Volles Haus! Eine Tradition wie keine andere für ein Team wie kein anderes.“

Dass der Kader der Dortmunder mit einzigartigen Spielern gespickt ist, bezweifelt sicher niemand. Doch ist „Dortmund singt Weihnachtslieder“ tatsächlich eine „Tradition wie keine andere“?

Der Twitter-Account von Union Berlin nutzte den Tweet zumindest als Steilvorlage. Mit vier laut lachenden Emojies teilten sie das Bild von Borussia Dortmund.

Auch die Reaktionen unter dem Tweet der Eisernen haben nichts als Spott für den Post des BVB über.

Berlin feiert bereits 17. Ausgabe

Der Hintergrund: Bei Union Berlin findet dieses Jahr bereits die 17. Ausgabe des Weihnachtssingens am Tag vor Heiligabend statt.

Selbst beim unliebsamen Nachbarn FC Schalke 04 gab es dieses Jahr bereits die vierte Ausgabe eines solchen Events in der Arena.

Auch bei den Betreuern des Social-Media-Kanals sickerte offenbar schnell durch, dass man sich mit dieser Formulierung wohl hauptsächlich Spott ernten würde. Wenig später war der Tweet nämlich bereits gelöscht. (dav)