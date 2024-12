Borussia Dortmund weiter auf der Suche: Wäre ER einer für den BVB?

Auf der Linksverteidiger-Position ist Borussia Dortmund nach wie vor dünn besetzt. Wenn der BVB im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird, dann wird es wohl ein Linksverteidiger sein. Doch wen könnte der BVB holen?

DER WESTEN hat sich auf dem Transfermarkt umgeschaut und einen talentierten Linksverteidiger ausfindig gemacht. Er würde perfekt in das Beuteschema von Borussia Dortmund passen.

Borussia Dortmund: Wäre dieses City-Juwel was für den BVB?

Lässt man Nachwuchstalent Almugera Kabar mal weg, ist Ramy Bensebaini der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader. Julian Ryerson kann die Position zwar auch spielen, wird allerdings auch auf der rechten Abwehrseite gebraucht. Borussia Dortmund hat also noch Nachholbedarf.

Im Winter dürfte sich der BVB deshalb nach einem Linksverteidiger umschauen. Großes Geld wird Dortmund dafür allerdings nicht in die Hand nehmen. Es wird wohl wieder auf ein Leihgeschäft hinaus laufen – so wie im vergangenen Jahr bei Ian Maatsen.

Gerüchte gibt es bislang nur wenige. Tyrell Malacia von Manchester United soll ein Kandidat sein. Ins Profil passen würde aber auch Josh Wilson-Esbrand von Manchester City. Der 21-Jährige gilt als großes Talent, kommt in der Star-Truppe von Trainer Pep Guardiola aber bislang noch nicht zum Zug.

Durchbruch beim BVB?

Wilson-Esbrand stand in dieser Saison zwar schon mehrfach im Kader, an Josko Gvardiol ist für ihn aber kein Vorbeikommen. Vergangene Spielzeit hatte City in deshalb bereits verliehen. In der Hinrunde kickte er für Stade Reims (13 Einsätze, 1 Tor, 1 Vorlage) in der Ligue 1 und in der Rückrunde spielte er für Cardiff City (11 Einsätze) in der englischen zweiten Liga.

Bei Borussia Dortmund könnte der Linksverteidiger weitere Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Der BVB hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er ein Sprungbrett für große Talente sein kann. Auch Wilson-Esbrand könnte in Dortmund den großen Durchbruch schaffen.

Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027. Aktuell käme wohl nur ein Leihgeschäft für die Rückrunde in Frage.