Borussia Dortmund: Wie geht es weiter mit Mario Götze? BVB-Boss Watzke: „Wir werden...“

Die Zukunft von Mario Götze ist ungeklärt. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft in zwei Monaten aus.

Bislang hat Borussia Dortmund noch keine Gespräche mit Mario Götze geführt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke klärt nun auf.

Borussia Dortmund: Watzke kündigt Gespräche mit Götze an

Die Rückkehr von Mario Götze zu Borussia Dortmund haben sich beide Parteien sicherlich anders vorgestellt. Der WM-Held findet auch beim BVB nicht zurück in die Form alter Tage.

Nach vier Jahren ist sein Engagement in Dortmund wohl nun ein zweites Mal beendet. Der Kontrakt läuft am 30.06.2020 aus und der BVB macht nicht den Eindruck, als würde man den 27-Jährigen über den Sommer hinaus halten wollen.

In den letzten Wochen keimten immer wieder Gerüchte um ein mögliches Ziel von Götze auf. Aus der Bundesliga sollen Bayer Leverkusen und Hertha BSC interessiert gewesen sein, doch diese Meldungen wurde zumindest von Leverkusen dementiert.

-----------------------

Das ist Mario Götze

Geboren 1992 in Memmingen, lebt aber seit 1997 mit seiner Familie in Dortmund

Götze spielte ab 2001 für die Jugendmannschaften von Borussia Dortmund

Mit dem BVB wurde Götze zwei Mal Meister und gewann den DFB-Pokal, bevor er 2013 zu Bayern München wechselte

Hier konnte er sich aber nie wirklich etablieren, 2016 folgte deshalb die Rückkehr zu Borussia Dortmund

-----------------------

Clubs aus Italien interessiert

Auch in Italien sollen mehrere Clubs ein Auge auf Götze geworfen haben. Neben Lazio Rom sind auch die Mailänder Clubs Inter und AC wohl interessiert.

Wegen der Corona-Krise lagen die Gespräche zwischen dem BVB und Götze zunächst auf Eis. Doch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kündigte jetzt bei RTL an: „Wir werden das Gespräch mit Mario, sobald wir wieder spielen, relativ schnell suchen.“

BVB-Boss Watzke sucht bald das Gespräch zu Mario Götze. Foto: imago images/Jan Huebner

Keine Gespräche während der Corona-Pause

„Wir haben in den acht Wochen, in denen der Fußball zum Erliegen gekommen ist, auch keine Gespräche geführt, das wäre unseriös. Solange du nicht Fußball spielst, hast du gar keine Geschäftsgrundlage. Wir durften nicht mehr spielen, hatten keine Einnahmen mehr, dann kann man nicht über neue Verträge sprechen“, verriet Watzke außerdem.

-----------------------

-----------------------

In wenigen Wochen wird nun der Ball in der Bundesliga wieder rollen. Die Bundesregierung gab am Mittwoch grünes Licht für eine Fortsetzung in der zweiten Maihälfte. Die DFL entschied daraufhin, die Bundesliga ab dem 15. Mai fortzuführen. Dann werden der BVB und Götze wohl auch über die Zukunft sprechen. (fs)