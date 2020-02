Borussia Dortmund: Fans schäumen vor Wut – wegen dieser VAR-Entscheidung! „Kompletter Hohn“

In der Schlussphase von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund sorgte eine Entscheidung von Schiedsrichter Guido Winkmann für Entsetzen.

Bremen. Über dieses Spiel wird man noch lange sprechen. In einem irren Duell war Werder Bremen Borussia Dortmund am Dienstag aus dem DFB-Pokal (3:2). Doch nicht nur der verrückte Spielverlauf und zwei wunderschöne Tore werden in Erinnerung bleiben – sondern auch eine extrem strittige Schiedsrichter-Entscheidung.

Es waren die aufregendsten Minuten einer spannungsgeladenen Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Giovanni Reyna (78.) erzielte mit einem absoluten Traumtor den 3:2-Anschlusstreffer, bevor Jadon Sancho den Ausgleich verpasste. Als Reyna erneut in den Strafraum der Bremer eindrang, wurde es turbulent.

Borussia Dortmund: Videobeweis-Entscheidung lässt Fans vor Wut kochen

Von Niklas Moisander und Marco Friedl in die Mangel genommen, ging das BVB-Talent in der 84. Minute nach einem sehr leichten Kontakt zu Boden. Das brachte Moisander derart in Rage, dass der Finne völlig ausrastete.

Moisanders brutales Vorgehen gegen Giovanni Reyna löste eine Rudelbildung aus. Foto: imago images/Jan Huebner

Erst schlug er seinem 17-jährigen Gegenspieler gegen den Arm. Anschließend packte er den Dortmunder am Schlafittchen, schüttelte ihn durch und traf ihn dabei auch mit der Faust ins Gesicht.

Reyna ging zu Boden, es entwickelte sich eine heftige Rudelbildung. Guido Winkmann beriet sich zunächst mit seinen Assistenten, um sich die Szene anschließend in der VAR-Review-Area noch einmal anzuschauen.

Das Ergebnis des Video-Studiums ließ nicht nur die Fans von Borussia Dortmund ratlos zurück.

Statt Rot für Moisander und Elfmeter für den BVB gab der Schiedsrichter beiden Beteiligten die Gelbe Karte.

Schiedsrichter Guido Winkmann sah sich die Szene noch einmal am Monitor an. Foto: imago images/Kirchner-Media

Offenbar hatte Winkmann auf eine Reyna-Schwalbe entschieden, ihm dafür Gelb gegeben. Eine durch den sichtbaren Gegner-Kontakt äußerst harte Entscheidung, die zudem dazu führte, dass Moisanders anschließender Wutausbruch nicht mit Elfmeter bestraft wurde – sondern die vorangegangene Schwalbe mit indirektem Freistoß für Bremen.

Warum Moisander nicht vom Platz flog, bleibt Winkmanns Geheimnis.

Hummels: „Es gibt Szenen, da gibt es keine zwei Meinungen“

Mats Hummels zeigte sich nach Abpfiff fassungslos: „Ich bin grundsätzlich dafür, viel laufen zu lassen. Aber es gibt Szenen, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist eine Tätlichkeit.“

Und weiter: „Wenn ich das sehe, und ich habe viel Respekt und eben vernünftig mit Herrn Winkmann gesprochen, ist das Rot und Elfmeter. Ich weiß nicht, wie man auf eine andere Entscheidung kommen kann. Tut mir leid. Er schaut sich die Szene an. Wir haben mit allen Spielern die Situation gesehen und alle waren der festen Überzeugung, er muss Rot und Elfmeter geben."

Die Entscheidung ließ auch das Internet regelrecht explodieren. Einige Reaktionen: