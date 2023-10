Dortmund – Bremen: „Neuer Bellingham“ – BVB-Star lässt Fans komplett ausflippen

Die BVB-Fans mussten lange warten, bis endlich gejubelt werden konnte. In einer schwierigen Partie gegen Werder Bremen konnte Borussia Dortmund spät treffen und somit drei wichtige Punkte einfahren.

Zu Beginn der Saison noch heftig kritisiert, konnte ein BVB-Star bei Dortmund – Bremen überzeugen. Mit seiner starken Leistung erntete er von den Anhängern vor dem TV und im Stadion viel Lob. Einige sehen in ihm sogar den Bellingham-Nachfolger.

Dortmund – Bremen: Endlich angekommen?

Es war das erwartet schwere Spiel für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Generell hat sich der BVB in den Spielen gegen den Nordklub in der Vergangenheit stets schwergetan. Die letzte Niederlage der Schwarz-Gelben im heimischen Stadion war sogar gegen den SVW. Am 20. August 2022 führte der Revierklub bis zur 88. Minute und verlor am Ende doch noch sensationell mit 2:3.

Das sollte sich am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga bloß nicht wiederholen. Der BVB hat sich schwergetan, kam aber dann zur zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel. Gleichzeitig musste die Abwehr aber auf die Konter der Bremer achten, die stets gefährlich waren.

Einer der auffälligsten Dortmunder war Neuzugang Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler blühte von Minute zu Minute immer mehr auf. War sowohl bei Angriffen vorne eine Verstärkung, als auch in der Abwehr, wenn die Bremer attackierten. Nach einer gewissen Anlaufzeit scheint Nmecha endlich beim Traditionsverein angekommen zu sein.

Fans feiern „neuen Bellingham“

Nmecha und die Fans von Borussia Dortmund konnten dann in der 67. Minute endlich jubeln. Nach einem Zuckerpass von Emre Can verwandelte Julian Brandt souverän zum 1:0 für den BVB. Werder Bremen war endlich bezwungen.

Am Ende wurden es drei wichtige Punkte, die gleichzeitig auch die vorübergehende Tabellenführung bedeuten. Die Anhänger feierten die Mannschaft und auch einen starken Felix Nmecha. „Nmecha ist wirklich stark heute“, „Felix Nmecha bis dato mit seinem bislang besten Spiel für den BVB. Gute Positionierung im Mittelfeld, immer wieder technisch starke Aktionen – nur hier und da noch zu ungenau oder mit der falschen Idee“ und „Ein selbstbewusster Felix Nmecha sieht ziemlich gut aus. Er ist im Laufe der Saison immer besser geworden und fängt an, wirklich in dieses Team zu passen“, heißt es von den Fans in den sozialen Netzwerken.

Viele Fans vergleichen ihn sogar mit Jude Bellingham, der mit einer ähnlichen Spielweise zum Publikumsliebling wurde. Ob der BVB damit endlich den Nachfolger des zu Real Madrid abgewanderten Superstar gefunden hat?