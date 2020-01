Borussia Dortmund: Wegen Haaland – DAS ändert sich jetzt beim BVB

Mit der Verpflichtung von Erling Haaland gelang Borussia Dortmund in diesem Winter ein wahrer Königstransfer. Halb Europa war hinter dem Stürmer-Juwel her, der BVB setzte sich im Werben um den 19-Jährigen gegen namhafte Konkurrenz durch.

Durch die Verpflichtung von Haaland steht Borussia Dortmund vor der einen oder anderen Veränderung. Der Norweger verleiht dem Angriffsspiel des BVB eine völlig neue Dimension.

Borussia Dortmund: BVB-Veränderungen dank Haaland

So könnte sich das taktische System durch Haaland grundlegend ändern. Zum Ende der Hinrunde spielte Borussia Dortmund meist in einem 3-4-3, zuletzt erprobte der BVB auch ein 3-5-2. Im Angriff liefen mit Marco Reus, Julian Brandt, Jadon Sancho, Thorgan Hazard oder Mario Götze stets kleine, wendige Spieler auf.

Einen klassischen Mittelstürmer konnte Trainer Lucien Favre nicht bringen. Stattdessen rotierten Reus, Götze und Co. als „falsche Neun“.

Mit seiner Körpergröße von 1,94 Meter und seiner kräftigen Statur bringt Haaland nun die körperliche Wucht mit, die dem BVB in der Hinrunde im Sturmzentrum so oft fehlte. Der Norweger kann die Rolle des klassischen Stoßstürmers ausfüllen, so dass für Favre jetzt auch ein 3-4-2-1 möglich wäre.

Reus, Brandt, Sancho oder Hazard könnten dann auf den offensiven Halb-Positionen hinter Haaland ihre Stärken ausspielen, während sie in der Sturmspitze einen Zielspieler von Gardemaß haben.

Bei den BVB-Fans ist Erling Haaland schon sehr beliebt. Foto: imago images/Kirchner-Media

Mehr Flanken?

Lucien Favre ist eigentlich kein großer Freund des Flankenspiels. Der BVB-Coach setzt gerne auf kurze Flachpässe und ließ bei seinen bisherigen Vereinen daher regelmäßig kleine, technisch versierte Spieler auflaufen.

Mit Haaland hat Favre nun jedoch einen wuchtigen Sturmtank zur Verfügung, den die Dortmunder Flügelflitzer bei ihren Sturmläufen auf den Außenbahnen mit hohen Flanken füttern können. Es wäre demzufolge kein Wunder, wenn Achraf Hakimi und Co. demnächst vermehrt hohe Flanken in die gegnerischen Strafräume schlagen.

BVB-Top-News:

Spielt Haaland am Samstag?

Welchen Einfluss Haaland aufs Dortmunder Spiel haben wird, können Fans womöglich am Samstag ein erstes Mal bestaunen. In zwei Testspielen trifft der BVB erst auf Feyenoord Rotterdam, dann auf den FSV Mainz. (dhe)