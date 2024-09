Borussia Dortmund: Last-Minute-Abgang! Nächstes Juwel verlässt Schwarz-Gelb

Das Transferfenster ist dicht – und trotzdem passiert bei Borussia Dortmund noch einiges. Sebastien Hallers Last-Minute-Leihe war eine kalte Dusche, die selbst die Verantwortlichen überraschte. Auch Soumaila Coulibaly gab man am Deadline-Day auf diese Weise ab.

Und nicht nur das. Weitere Talente verließen Borussia Dortmund. Youssoufa Moukoko oder auch Tom Rothe fanden allesamt neue Arbeitgeber. Einige Tage nach dem Ende der Bundesliga-Transferfrist kam jetzt noch ein Nachwuchstalent dazu.

Borussia Dortmund verkündet Abgang

Von Moses Otuali dürften wohl nur die Dortmund-Fans gehört haben, die sich regelmäßig und intensiv mit der zweiten Mannschaft des Vereins beschäftigt. Den Angreifer hatte der BVB erst vor anderthalb Jahren für seine Drittliga-Mannschaft verpflichtet.

Perspektivisch hoffen alle Talente, die hier spielen, vielleicht eines Tages bei den Profis zu landen. Beispiele wie Steffen Tigges, der einst als Stümer für die U23 geholt wurde, aber dann wegen verschiedener Umstände in die Bundesliga-Mannschaft von Borussia Dortmund aufstieg, zeigen, dass das funktionieren kann.

Den Traum vom Profifußball verfolgt Otuali zwar weiter – aber nicht mehr beim BVB. Wie die Borussia am Dienstagabend (3. September) mitteilte, zieht es den 22-Jährigen weiter zu Eintracht Frankfurt.

Einsatz in der Regionalliga

Dort muss er sich vorerst allerdings mit einer noch niedrigeren Spielklasse zufriedengeben. Statt 3. Liga heißt es für Otuali erstmal Regionalliga Südwest. Denn auch in Frankfurt kommt er zunächst nur bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

„Moses ist ein Stürmer, der sich insbesondere durch seine hohe Geschwindigkeit und seinen Torinstinkt auszeichnet, das hat er in den vergangenen Spielzeiten unter Beweis gestellt“, betont Nino Berndroth, Kaderplaner der Frankfurter Nachwuchsabteilung.

Otuali hatte für Borussia Dortmund in 29 Spielen zwei Tore und eine Vorlage beisteuern können. „Wir erhoffen uns, dass er unserer U21 zu mehr Durchschlagskraft verhilft und neue Impulse setzen kann. Gleichzeitig hat er die Möglichkeit, bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu nehmen“, so Berndroth.