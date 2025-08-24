Borussia Dortmund vor Doppelschlag – die magischen Worte sind gefallen

„Here we go“ – diese drei Worte haben während des Transferfensters beinahe schon magische Wirkung auf Fußballfans. Denn mit ihnen meldet sich Transfer-Guru Fabrizio Romano zu Wort, wenn ein Wechsel bevor steht. Und das ist jetzt offenbar bei Borussia Dortmund der Fall.

Seit Wochen befindet sich Borussia Dortmund in Verhandlungen mit Chelsea London. Die Schwarzgelben wollen Carney Chukwuemeka unbedingt fest verpflichten. Jetzt ist der Durchbruch in den Verhandlungen offenbar gelungen – und Chukwuemeka bringt noch einen Teamkollegen aus London mit ins Ruhrgebiet.

Borussia Dortmund bedient sich bei Chelsea

Laut Romano sei der Chukuwuemeka-Deal beschlossene Sache. Demnach belaufe sich die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler auf bis zu 25 Millionen inklusiver Bonus-Zahlungen. Zudem sei eine hohe Weiterverkaufsklausel in den Deal integriert. Diese soll ausschlaggebend gewesen sein, damit es zu einer Einigung kommt.

Chukwuemeka hatte bereits die vergangene Rückserie im BVB-Trikot gespielt. Nach seiner Winterleihe hatte er allerdings mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sodass er nie wirklich in die Stammformation rutschte. Dennoch ist man bei Borussia Dortmund (hier liest du mehr über den Verein) überzeugt, dass der 21-Jährige viele der Offensiv-Probleme lösen kann.

Leihe ebenfalls durch

Ebenfalls beschlossen soll zudem die Leihe von Aaron Anselmino sein. Der 20-jährige Argentinier gehört seit letztem Sommer zum Chelsea-Kader, sammelte aber seither nur zwei Profiminuten. Laut Romano hätten sich Dortmund und die „Blues“ auf eine Leihe verständigt.

Beide Spieler sollen am Montag in Dortmund aufschlagen und sich dem Medizincheck unterziehen. Anschließend können die Unterschriften unter die Verträge gesetzt werden. Für Borussia Dortmund wären es zwei wichtige Transfers. Dass der Kader noch Verbesserung braucht, wurde beim Saisonauftakt gegen St. Pauli mehr als deutlich.