Transferfenster für Borussia Dortmund dicht! Trotzdem könnte noch was passieren

Am Montag (1. September) um 20 Uhr war der Spuk vorbei. Zu diesem Zeitpunkt schloss in Deutschland das Transferfenster. Borussia Dortmund und Co. können damit keine Spieler mehr von anderen Vereinen holen.

Der BVB hatte all seine Transferwünsche schon zuvor abgehakt, Sportdirektor Sebastian Kehl erlebte also einen entspannten Deadline-Day. Und trotzdem könnte bei Borussia Dortmund in den kommenden Tagen noch etwas passieren. Denn in anderen Ländern dürfen die Klubs noch fleißig shoppen.

Last-Minute-Abgänge bei Borussia Dortmund möglich

Während in den großen europäischen Ligen keine Transfers mehr getätigt werden können, schlägt jetzt die Stunde kleinerer Ligen. Etwa in Österreich (bis 4. September) oder Belgien (bis 8. September) dürfen die Vereine noch kaufen – und stellen damit vor allem für Spieler, die aktuell in ihrem Verein keine Rolle spielen, einen möglichen Ausweg mit angemessener Qualität da.

+++ Lies hier mehr: Sebastian Kehl zeigt es allen – doch ein dickes Fragezeichen bleibt +++

Vereine, die Spieler noch unbedingt loswerden wollen, blicken zudem insbesondere auf Saudi-Arabien (bis 11. September), der Türkei (bis 12. September) und Katar (bis 16. September). Denn hier dauert die Transferperiode noch deutlich länger – und die dortigen Klubs werfen bisweilen gerne mit Geld um sich. Eventuell könnte sich so auch bei Borussia Dortmund noch einmal etwas tun.

Wechselt Özcan noch?

So galt Salih Özcan beispielsweise im Sommer beim BVB als klarer Verkaufskandidat. Der Sechser wird von Trainer Niko Kovac nicht benötigt. Bisher kommt der Mittelfeldmann auf gerade mal vier Saisonminuten. Zu groß ist die Konkurrenz durch Spieler wie Felix Nmecha, Marcel Sabitzer oder Pascal Groß.

+++ BVB verlängert mit Kovac – und wählt den denkbar schlechtesten Zeitpunkt +++

Vor allem aus der Türkei waren diesen Sommer schon so manche Wechselgerüchte zu vernehmen. Gut möglich, dass ein Verein der Süper Lig es noch beim türkischen Nationalspieler doch nochmal probiert. Auch mit Blick auf eine mögliche WM-Teilnahme 2026 wäre es für Özcan sicherlich besser, verlässlich spielen zu können.

Borussia Dortmund: Was ist mit Kabar?

Und noch ein Spieler denkt beim BVB vielleicht über einen (temporären) Wechsel nach. Top-Talent Almugera Kabar ist bei den Profis komplett hinten dran. Die U23 ist nach dem Abstieg in die Regionalliga ebenfalls keine Option für eine langfristige Entwicklung.

Mehr von uns kannst du hier lesen:

So könnte ein Leihgeschäft mit Aussicht auf Spielzeit eine Last-Minute-Lösung sein. Ob es bei Borussia Dortmund dazu kommt, werden die nächsten Tage zeigen.