Revolution bei Borussia Dortmund? Es liegt alles in der Hand der Mitglieder

Dieser Antrag birgt Brisanz. Am Sonntag, dem 23. November, lädt Borussia Dortmund in den Westfalenhallen zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Erstmals können BVB-Mitglieder dabei auch online teilnehmen und abstimmen.

Und ihre Stimme wird gefragt sein, wenn es in einem der eingereichten und für die Veranstaltung bewilligten Anträge um das Wappen des Vereins geht! Denn dieses könnte bei entsprechender Zustimmung der Mitglieder von Borussia Dortmund geändert werden.

Borussia Dortmund: Änderung am Logo?

Das Wappen ihres Vereins – für viele Fans ist es ein Heiligtum. Änderungen an diesem sind meist Unmut und Gegenwind verbunden. Das gilt vor allem für „modernisierte“ Logos wie etwa bei Juventus Turin, wo man 2017 ein neues Logo vorstellte, mit dem viele Fußball-Fans bis heute fremdeln.

Ganz so drastisch würde es beim BVB nicht. Denn der Antrag von Dortmund-Mitglied Sam-Joel Renken bezieht sich auf ein Wappen, welches Borussia Dortmund schon zweimal benutzte und welches aktuell auch die Champions-League-Trikots des Vereins ziert. Bei diesem Logo ist der Schriftzug des Vereins von zwei dünnen und einem breiteren schwarzen Kreis eingeschlossen. Das derzeit reguläre Borussen-Logo ziert dagegen nur ein schwarzer Kreis.

Renken wirbt in seinem Antrag nun also für eine dauerhafte Rückkehr zu der Form des Wappens, welches der BVB schon von 1974 bis 1976 und von 1978 bis 1993 nutzte. Sein Antrag sieht vor, dass dieses Logo in einer modernisierten Fassung künftig zum offiziellen Vereinswappen wird.

Änderung des Vereinswappens: Einfache Mehrheit reicht

Um dem Antrag stattzugeben, würde bei der Mitgliederversammlung eine einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder ausreichen. Als Begründung für die Wappenänderung heißt es im Antrag unter anderem, dass das Logo bereits erfolgreich auf den Cup-Trikots genutzt werde und sich dieses wachsender Beliebtheit erfreue.

Zusätzlich hätten andere Traditionsvereine wie Ajax Amsterdam gezeigt, dass man mit einer Rückkehr zu traditionellen Wappen die Identifikation mit dem Verein und die Markenstärke steigern könne. Zudem setze man ein Zeichen, dass man stolz auf die große Historie des eigenen Vereins sei.

Ob es tatsächlich zu einer Logo-Änderung bei Borussia Dortmund kommt, entscheidet sich also am 23. November. Und auch wenn die Änderungen nicht groß sind, ist doch klar: Die Diskussionen um diesen Antrag dürfte riesig ausfallen.