Borussia Dortmund: Vor Spiel gegen Leipzig – DAS lässt BVB-Fans hoffen

Dortmund. RB Leipzig darf mit breiter Brust zum Spitzenspiel nach Dortmund fahren. Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund ist Leipzig wettbewerbsübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen.

Die letzte Niederlage gab es gegen den SC. Freiburg - noch im Oktober. Doch die Fans von Borussia Dortmund dürfen sich Hoffnung machen - aufgrund dieser Statistik.

Borussia Dortmund: Leipzig mit beeindruckender Bilanz

Absolutes Topspiel am Dienstagabend: Um 20:30 treffen die Fußballer aus Leipzig auf Borussia Dortmund. Der Tabellenführer reist zum Drittplatzierten.

>>> Hier geht es zum Liveticker <<<

Die Siegesserie der Leipziger ist beeindruckend: In der Bundesliga gewann die Mannschaft aus Sachsen die vergangen sechs Spiele hintereinander, holte das Maximum von 18 Punkten, schoss 25 Tore und kassierte nur sechs.

DAS ist die Stärke des BVB

Der BVB ließ in dieser Zeit fünf Punkte liegen. Doch die Schwächephase vom November, wo es die bitter 4:0 Niederlage gegen Bayern und das kuriose 3:3 gegen Paderborn setzte, scheint überwunden.

Gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) und Mainz (4:0) setzte es in den letzten beiden Bundesliga-Partien zwei klare Siege - die auch auf eine Stärke der Borussia hindeuten.

Die könnte auf dem Gipfeltreffen entscheidend sein. Denn während Leipzig zwar mehr Tore schoss und weniger kassierte, schaffte es Dortmund in sechs ihrer 15 Spiele zu 0 zu gewinnen. Leipzig gelang das bislang nur in vier Aufeinandertreffen.

Abwehr vom BVB im Fokus

Torhüter Roman Bürki sowie die Abwehr um Manuel Akanji, Mats Hummels und Dan-Axel Zagdou könnten beim Spiel gegen RB Leipzig das entscheidende Zünglein an der Waage sein.

Die Abwehr des BVB muss die Leipziger Angriffswucht stoppen - die Chancen stehen nicht schlecht. Foto: imago images / Sven Simon

Denn bislang gelang den Leipzigern in jedem Spiel mindestens ein Treffer. Will der BVB gewinnen, sollte sich das am Dienstagabend bestenfalls ändern.

Mit einem Sieg würde der BVB mindestens auf zwei Plätze an die Tabellenspitze heranrücken und könnte seinen Abstand halbieren. Sollte Mönchengladbach am Mittwoch gegen SC Paderborn verlieren oder Unentschieden spielen, würde Dortmund sogar an Platz zwei der Tabelle springen. (dav)