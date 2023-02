VfL Bochum – Borussia Dortmund: Vor Pokalderby – BVB-Star mit Seitenhieb gegen eigenen Bruder

Nach der Bundesliga steht der zweite Teil der DFB-Pokal-Achtelfinalbegegnungen an. Dabei kommt es auch zum Derby zwischen den VfL Bochum – Borussia Dortmund.

Dabei wird die Partie VfL Bochum – Borussia Dortmund ganz besonders. Nicht nur das Derbyfeeling gibt dem Spiel eine gewisse Brisanz. Auch das Brüder-Duell zweier Innenverteidiger lässt schon vor Anpfiff kleine Sticheleien zu.

Borussia Dortmund: Aufregende Tage für BVB-Star

Erst das Duell mit dem Ex-Verein, jetzt das Aufeinandertreffen mit dem eigenen Bruder. Für Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist diese Woche eine ganz besondere. Erzielte der BVB-Star am vergangenen Wochenende noch gegen seinen ehemaligen Verein, den SC Freiburg, den wichtigen 1:0-Führungstreffer, begegnet er nun seinem großen Bruder Keven im Pokal-Kracher VfL Bochum – Borussia Dortmund. Keven Schlotterbeck ist seit dem Winter vom SC Freiburg an den Revierklub ausgeliehen und absolvierte bisher drei von vier Spiele über die volle Distanz.

+++ Borussia Dortmund: Erinnerungen werden wach – „Meister werden“ – DerWesten.de +++

Gut möglich also, dass beide Schlotterbeck-Brüder von Anfang an zum Einsatz kommen und sich gegenüber stehen werden. Ein Szenario, das für Beide neu ist. Beim Hinspiel des BVB in Freiburg stand Nico Schlotterbeck zwar 90 Minuten auf dem Rasen, Bruder Keven, damals noch im Kader des SCF, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Schlotterbeck: „Ich hoffe, er macht ein nicht so gutes Spiel“

Dass beide Brüder diesen Klassiker für sich entscheiden wollen, ist klar. Nationalspieler Nico Schlotterbeck geht ein bisschen weiter und stichelt etwas gegen den eigenen Bruder. „Ich hoffe, mein Bruder spielt und macht nicht so ein gutes Spiel, dass er uns so ein bisschen stört“, witzelte Schlotterbeck. Darüber hinaus lobte der BVB-Star aber auch die Bochumer, die zuletzt einen furiosen 5:2 Heimerfolg gegen die TSG Hoffenheim feiern konnten. Er erwarte einen „heißen Kampf“ gegen einen Gegner mit einer „unglaublichen Mentalität“.

Vor allem im heimischen Vonovia-Ruhrstadion an der Castroper Straße ist der VfL eine Macht. Seit Trainer Thomas Letsch Ende September den Posten übernahm, gewannen die Bochumer alle fünf Heimspiele. Unter anderem gegen Eintracht Frankfurt, Union Berlin und Borussia Mönchengladbach.

Mehr News:

Es dürfte also ein heißer Kampf um das Weiterkommen im DFB-Pokal werden. Das Revier-Derby wird nicht zuletzt wegen des Duells beider Schlotterbeck-Brüder unheimlich interessant werden. Eine Wette oder Ähnliches haben Nico und Keven allerdings nicht. „Wir lassen das jetzt auf uns zukommen. Ich will gewinnen. Er will gewinnen. Der beste Verein an dem Tag wird hoffentlich gewinnen und das werden hoffentlich wir sein“, verriet der Borusse. Ganz ohne Sticheleien unter Brüdern geht es dann aber wohl doch nicht.