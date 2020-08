Borussia Dortmund – VfL Bochum im Live-Ticker: Schock für den BVB! Bochum führt mit 2:0

Am Freitag bestreitet Borussia Dortmund gegen VfL Bochum das letzte Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison. Es ist der zweite „Doppeltest“ für die Dortmunder. Bereits früher am Tag findet das Spiel gegen den SC Paderborn statt.

Das Spiel Borussia Dortmund – VfL Bochum stand zunächst auf der Kippe, nachdem beim VfL ein positiver Corona-Test eines Spielers bekannt worden war. Doch jetzt gibt es Entwarnung. Der Revier-Test soll wie geplant stattfinden.

Borussia Dortmund – VfL Bochum im Live-Ticker

Wie wird sich der BVB beim Test Dortmund gegen Bochum schlagen? Macht sich die lange Vorbereitung bemerkbar? Alle Infos zur Partie findest du bei uns im Live-Ticker!

---------------------

Aufstellung des BVB zu Beginn:

Unbehaun – Wolf, Piszczek, Hummels, Duman – Bellingham, Witsel – Tachie, Brandt, Bakir – Hazard

----------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Borussia Dortmund – VfL Bochum 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Ganvoula (16.), 0:2 Zoller (25.)

--------------------

45.: Halbzeit! Besonders in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit trat der BVB dominant auf. Doch aus dem vielen Ballbesitz entstand keine einzige wirklich gefährlich Torszene. Der erste Treffer der Bochumer war zwar etwas glücklich, beim zweiten Tor machte es der Zweitligist aber gut. Der VfL steht kompakt und ist nach vorne effizienz, die Führung daher nicht unverdient.

39.: Julian Brandt diesmal mit einem Hammer. Sein Versuch aus gut 18 Metern kommt jedoch zentral auf den VfL-Keeper, der keinerlei Probleme hat, den Ball wegzufausten.

35.: Der BVB nähert sich dem gegnerischen Tor. Es fehlt jedoch die letzte Konsequenz. Ein Freistoß von der linken Seite von Hazard findet keinen Abnehmer. Wenig später haut Bellingham aus der Distanz drauf – drüber.

30.: Jetzt mal der Hauch einer Chance für den BVB in Person von Tachie. Brandt steckt auf den Nachwuchskicker durch. Dessen Schuss aus spitzem Winkel wird dann aber noch von einem Bochumer Fuß entschärft.

25.: TOOOR für den VfL Bochum

Der VfL kann von der rechten Seite an der Grundlinie flanken. Simon Zoller verlängert mit dem Hinterkopf in die Maschen.

23.: Nach dem Tor hat sich wieder das ursprüngliche Bild eingestellt. Der BVB hat den Ball, Bochum macht dicht.

16.: TOOOR für den VfL Bochum!

Unordnung in der BVB-Abwehr. Unbehaun leitet den Treffer von Ganvoula direkt selbst ein. Ärgerlich für den jungen Keeper.

15.: Nach einer guten Viertelstunde, macht auch der VfL mal klar, dass hier zwei Mannschaften mitspielen. Bei beiden Angriffen der Bochumer kommt allerdings kein Abschluss zustande.

10.: Der BVB hat viel den Ball wechselt häufig die Seiten. Um ins letzte Drittel zu gelangen, helfen aber meist nur lange Bälle.

4.: Der BVB startet engagiert, macht weit vorne Druck.

1. Minute: Los geht's! Der zweite Test läuft.

--------------------

17.46 Uhr: Neues Spiel, neue Elf. Mit dieser Mannschaft (die Favre selbstverständlich taktisch auch anders anordnen kann) geht der BVB ins Duell gegen den VfL Bochum.

BVB: Unbehaun – Wolf, Piszczek, Hummels, Duman – Bellingham, Witsel – Tachie, Brandt, Bakir – Hazard

17.24 Uhr: In etwas mehr als einer halben Stunde steht der zweite Test für den BVB am heutigen Tag an. Gegen den SC Paderborn kamen die Borussen zuvor nicht über ein Unentschieden hinaus (hier alle Highlights >>>).

10.06 Uhr: Wie der BVB am Freitagmorgen bekantgab, wird die Partie am Abend definitiv stattfinden. Bei einer weiteren Testreihe beim VfL Bochum sei es nur zu Negativergebnissen gekommen. Damit steht der Partie nichts mehr im Wege.

Freitag, 28. August, 07.48 Uhr: Matchday beim BVB. Bevor es um 18 Uhr gegen den VfL Bochum geht, testet Lucien Favre seine Mannschaft schon vorher gegen den SC Paderborn. Den Live-Ticker für diese Partie findest du hier >>

14.11 Uhr: Zum ersten Mal wird für den BVB dann auch Neuzugang Reinier mitmischen. Vor seinem ersten Einsatz verriet der Brasilianer, welche Ziele er in Dortmund verfolgen will. Seine Aussagen findest du hier >>

12.37 Uhr: Der Test zwischen Dortmund und Bochum stand zu Beginn der Woche auf der Kippe. Bei den Bochumern wurde ein positiver Corona-Fall in Spielerkreisen nachgewiesen. Für das Testspiel gibt es nun aber Entwarnung. „Ich gehe davon aus, dass die Partie wie verabredet ausgetragen wird“, erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

---------------

--------------

11.43 Uhr: Anlass des erneuten Doppel-Tests ist die Saisoneröffnung des BVB. Wegen der Corona-Pandemie feiert die Borussia diese zwar nur digital, den Fans wird dennoch ein umfangreiches Programm geboten. Der Höhepunkt sind die beiden Tests gegen Bochum und zuvor Paderborn.

Donnerstag, 27. August, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Hier versorgen wir dich mit allen nötigen Infos rund um das Spiel.

---------------------

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 28. August, 18 Uhr

Stadion: Signal Iduna Park