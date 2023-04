Borussia Dortmund: Hässliche Aktion von Moukoko – die Quittung kassiert er sofort

Beim peinlichen 3:3-Remis gegen den VfB Stuttgart hat eine Szene die Gemüter ordentlich erhitzt. Im Mittelpunkt stand BVB-Youngster Youssoufa Moukoko und sein Jubel nach dem Treffer zum 3:2.

Von den Fans bekam Youssoufa Moukoko danach gleich sein Fett weg und die Quittung auf dem Feld kassierte Borussia Dortmund ebenfalls sofort.

Borussia Dortmund: Provokanter Moukoko-Jubel wird sofort bestraft

Als Giovanni Reyna in der zweiten Minute der Nachspielzeit das vermeintliche Siegtor zum 3:2 erzielte, ließ sich Moukoko zu einer unschönen Aktion hinreißen. Statt direkt mit seinen Teamkollegen zu jubeln, rannte er an Stuttgart-Keeper Fabian Bredlow vorbei und schrie ihm ins Gesicht. Pure Provokation.

Die Quittung dafür sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. In der 90.+7 Minute fing sich Borussia Dortmund tatsächlich den erneuten Ausgleich in Überzahl. Moukokos provokanter Jubel wurde sofort bestraft.

Bei den Fans kam der Jubel überhaupt nicht gut an. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Karma“

„Dieses Tor war sowas von für Moukoko nach diesem Jubel gegen Bredlow. Karma.“

„Sowas sollte sich Moukoko bitte schnell wieder abgewöhnen. Hat der Junge kein bisschen nötig“

„Komplett überflüssiges Jubeln von Moukoko heute. Hätte er sich auch sparen können, Emotionen hin oder her.“

„Zu früh die Klappe aufgerissen.“

BVB verspielt riesige Chance

Nach dem 3:3 ist die Stimmung bei Borussia Dortmund im Keller. Eigentlich hätte man an diesem Spieltag mit den Bayern in der Tabelle gleichziehen können, doch daraus wurde nichts. Gegen Stuttgart verspielte der BVB in Überzahl eine 2:0-Führung und bleibt damit zwei Zähler hinter Bayern München.