Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: BVB-Fans atmen auf – endlich gute Nachrichten

Dortmund. Nach drei Sieglos-Spielen in Folge konnte der BVB bei Zenit St. Petersburg endlich wieder gewinnen. Doch wenn es nun für Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart geht, droht erneut ungemach.

Bei Borussia Dortmund ist der VfB Stuttgart seit 13 Jahren sieglos. Doch nachdem erst vor zwei Wochen der 1. FC Köln seine rabenschwarze Serie im Westfalenstadion beendete, könnten nun die Schwaben dem BVB ein Bein stellen.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Dem BVB droht erneut Ungemach

Stuttgart ist eins der großen Überraschungsteams in der aktuellen Saison. Und das trifft nun auf den BVB, der zuletzt immer wieder wackelte und darüber hinaus mit einem Haufen Verletzungsproblemen kämpft.

Haaland, Guerreiro, Akanji, Dahoud, Meunier, Morey, Delaney, Reinier, Schmelzer – und nun wackeln auch noch Hummels und Hazard. Ein Rumpfkader muss für Borussia Dortmund gegen Stuttgart gewinnen – sonst droht noch vor Weihnachten der Meister-KO.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart -:- (-:-)

Tore:

Bestätigte Aufstellungen:

14.53 Uhr: Stuttgart startet mit dem Youngster Mateo Klimowicz gegen den BVB. Dessen Vater Diego Fernando hat eine Dortmunder Vergangenheit. Von 2007 bis 2009 stürmte er für Borussia Dortmund.

14.38 Uhr: Die BVB-Bank: Hitz - Zagadou, Dahoud, Schulz, Moukoko, Brandt, Reinier, Piszczek, Passlack

14.32 Uhr: Endlich gute Nachrichten bei Borussia Dortmund: Hummels, Akanji und Guerreiro sind rechtzeitig fit geworden und stehen in der Startelf. Eigentlich unüblich für Favre, bei dem alle Spieler, die nicht 100-prozentig fit sind, erst einmal auf der Bank landen. Doch beim aktuellen Lazarett blieb ihm wohl keine andere Wahl.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Morey, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Sancho, Reyna, Reus

Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf, Sosa - W. Endo, Mangala - Wamangituka, P. Förster, Coulibaly - Klimowicz

13.20 Uhr: Am Freitagabend schlug Wolfsburg Eintracht Frankfurt dank eines Weghost-Doppelpacks 2:1 und zog am BVB vorbei. Nur mit einem Sieg kann die Borussia wieder an den Wölfen vorbeiziehen. Bestenfalls ist dann an diesem Spieltag sogar der Sprung auf Platz 2 drin.

10.55 Uhr: Favre warnt. „Stuttgart bringt richtig Power im Spiel nach vorne mit!“ Zorc ergänzt: „Vor allem nach vorne haben sie viele individuell gute Spieler mit Geschwindigkeit. Die Mannschaft wirkt insgesamt sehr gut strukturiert. Der Trainer macht auch einen guten Job.“

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Auf BVB-Coach Lucien Favre kommt eine schwere Aufgabe zu. Foto: imago images/Jan Huebner

Samstag, 9.44 Uhr: Matchday! Kann der BVB gegen den Aufsteiger nach zwei Liga-Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier einfahren? Eins ist sicher: Vom VfB wird es eine Menge Gegenwehr geben. Das durften erst letzte Woche die Bayern feststellen.

21.33 Uhr: Es verspricht eine torreiche Partie zu werden. In den letzten zwölf Spielen zwischen beiden Klubs fielen stets mindestens drei Tore. Wie viele werden es morgen sein?

19.09 Uhr: Heiß diskutiert wird bis zum Anpfiff die Personalie im Sturm sein. Erling Haaland, der aktuell in Katar verweilt, fällt weiter aus. Seine bisherigen Vertreter konnten nicht überzeugen. Bringt Favre gegen Stuttgart Youssoufa Moukoko von Beginn an?

17.11 Uhr: Borussia Dortmund befindet sich dagegen in einer leichten Ergebnis-Krise. Beim 0:2 gegen Köln und 1:1 gegen Frankfurt ließen die Schwarzgelben federn. Immerhin gelang in der Champions League der Gruppensieg.

15.52 Uhr: Stuttgart geht als Tabellenachter völlig entspannt in das Duell mit dem Vizemeister. Von den Abstiegssorgen, die so viele Aufsteiger im ersten Jahr plagen, ist bislang keine Spur. Stattdessen gab es im starken Auftritt gegen die Bayern (1:3) am vergangenen Wochenende die zweite Saisonniederlage überhaupt. Zuvor blieb man siebenmal ungeschlagen.

14.44 Uhr: Ausgerechnet bei seinem Ex-Klub muss der Stuttgarter Gonzalo Castro eine Gelbsperre absitzen. Außerdem fehlen dem VfB Hamadi Al Ghaddioui (Schambeinreizung), Maxime Awoudja (Achillessehnenriss), Momo Cissé (Adduktorenprobleme), Daniel Didavi (Faserriss in der Hüftmuskulatur), Nicolas Gonzalez (Innenbandanriss im Knie), Atakan Karazor (muskuläre Probleme) und Erik Thommy (Ellenbogenoperation).

13.11 Uhr: Der BVB kämpft mit massiven Verletzungsproblemen, vor allem Muskelverletztungen machen Trainer Lucien Favre zu schaffen. Zollt die Borussia dem engen Terminplan Tribut? Teams mit ähnlich vielen Spielen wie Bayern, Leipzig oder Leverkusen hat es bislang nicht so hart erwischt.

Freitag, 12.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Duell Borussia Dortmund – VfB Stuttgart. Hier gibts alle Highlights und bis zum Anpfiff am Samstag alle relevanten Infos zum Spiel.