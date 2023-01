Borussia Dortmund: Spieler vor ungewisser Zukunft – ist SEIN Weg beim BVB endgültig beendet?

Er galt als das große Torwart-Talent. Bei Borussia Dortmund machte man sich in den letzten Jahren keine Sorgen, was die Zukunft im Kasten angeht. Seit mittlerweile sechseinhalb Jahren spielt Luca Unbehaun für den BVB.

Doch im Sommer könnte seine Zeit bei den Schwarzgelben ein jähes Ende nehmen. Die Situation bei Borussia Dortmund hat sich grundlegend verändert. Unbehaun ist in der Hierarchie abgestürzt.

Borussia Dortmund: Unbehaun-Vertrag läuft aus

Der 21-Jährige ist ein Kind des Ruhrgebiets. Geboren in Bochum kickte der Keeper zunächst in der Jugend des VfL, ehe er 2016 den Schritt zur Borussia wagte. Dort machte Unbehaun schnell auf sich aufmerksam, gewann sowohl in der B- als auch A-Jugend die Deutsche Meisterschaft.

Seit einiger Zeit ist er nun schon in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im Einsatz und hatte den Posten der Nummer 3 bei den Profis inne. Seit vergangenem Sommer läuft es für ihn aber gar nicht mehr. Weil sein Vertrag ausläuft, steht er vor einer ungewissen Zukunft.

BVB-Umbruch?

Wie die „Bild“ nun berichtet, könnte sich bei Borussia Dortmund nach der aktuellen Saison ein großer Umbruch ereignen. Demnach werden die Verträge von Anthony Modeste, Felix Passlack und Raphael Guerreiro nicht verlängert. Auf der Kippe stehen Mo Dahoud und eben Unbehaun.

Das Problem: Seit der BVB Marcel Lotka von Hertha BSC Berlin holte, hat der 21-Jährige einen echten Konkurrenten in der U23 – und scheint damit nicht klar zukommen. Zu Beginn noch gesetzt, wackelte er mehrmals und verletzte sich dann auch noch. Seitdem stand er in der dritten Liga nicht mehr auf dem Feld.

Borussia Dortmund: Unbehaun weggespart?

Bei den Profis ist Gregor Kobel für die kommenden Jahre gesetzt. Nach derzeitigem Stand hat Unbehaun wenig Aussichten auf Einsätze. Auch deshalb könnte der BVB sich am Ende dazu entscheiden, den Vertrag auslaufen zu lassen.

Durch den Umbruch könnte Borussia Dortmund bis zu 45 Millionen Euro an Jahresgehältern einsparen. Ein weiteres Argument, weshalb Unbehauns Zeit im Ruhrgebiet zum Ende kommen könnte.