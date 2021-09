Borussia Dortmund – Union Berlin im Live-Ticker: Trainer stellt klar – „Wir spielen nicht gegen Haaland“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

5. Bundesliga-Spieltag! Am Sonntag empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Union Berlin im Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 17:30 Uhr.

Nach den Erfolgen gegen die TSG Hoffenheim (3:2), Bayer Leverkusen (4:3) und Besiktas Istanbul (2:1) will Borussia Dortmund auch gegen Union Berlin gewinnen und die Siegesserie fortsetzen. Wird das gegen die Eisernen gelingen?

Borussia Dortmund gegen Union Berlin im Live-Ticker

Alle Informationen zum Spiel Borussia Dortmund – Union Berlin bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Borussia Dortmund: BVB-Coach Marco Rose warnt vor Union Berlin.

Spielinfo

Anstoß: 17.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park

Schiedsrichter: -

Zuschauer: -

Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel – Bellingham, Dahoud – Reus – Malen, Haaland

Union: Luthe – Friedrich, Knoche, Baumgartl – Ryerson, Khedira, Gießelmann – Öztunali, Haraguchi – Becker – Awoniyi

Borussia Dortmund – Union Berlin -:- (-:-)

Tore: -

Bes. Vorkommnisse: -

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.49 Uhr: Ausgeglichene Bilanz: Die Schwarz-Gelben sind mit Sicherheit gewarnt, sie verloren gegen die Köpenicker in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal. „Union ist ein unangenehmer Gegner, sehr unangenehm zu bespielen und sehr kampfstark“, ordnete Rose auf der PK ein und ergänzte: „Union definiert sich inzwischen nicht nur über Umschaltsituationen. Das ist eine richtig gute Mannschaft, der es Spaß macht, zuzuschauen.“

Borussia Dortmund – Union Berlin live im TV und Livestream

10.16 Uhr: Der Bundesliga-Sonntag ist seit dieser Saison fest in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst überträgt jedes Spiel, dazu auch die Partien am Freitag. Die Übertragung von BVB gegen Union Berlin startet heute um 16.30 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn. Den Livestream kann man in der kostenlosen DAZN-App auch auf dem Smartphone oder Tablet abrufen.

09.07 Uhr: „Wir spielen nicht gegen Haaland, sondern gegen den BVB“, sagte Urs Fischer vor dem Spiel. Der Trainer von Union Berlin sieht sein Team gerüstet: „Wir haben alles unternommen, dass wir für die wirklich schwere Aufgabe bereit sind.“

Sonntag, 08.22 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am Spieltag. Heute Abend trifft der BVB auf Union Berlin.

21.01 Uhr: Der Samstag in der Bundesliga ist gelaufen. Während die Bayern mit einem 7:0 gegen Bochum weiter marschieren, patzen RB Leipzig (1:1 gegen Köln) und Borussia Mönchengladbach (0:1 gegen Augsburg) erneut. Keine Tore gab's bei Hoffenheim gegen Bielefeld und Freiburg gegen Mainz.

18.27 Uhr: BVB-Coach Rose sagte auf der PK: „Den Rückenwind wollen wir mitnehmen“, und schob nach: „Aber wir sollten auch hungrig bleiben, sollten mehr wollen und Dinge verbessern. Es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln und versuchen, die nächsten Punkte einzufahren und als Mannschaft die nächsten Schritte zu gehen.“

16.44 Uhr: Der BVB will seine Siegesserie fortsetzen. Zuletzt gab es drei Punkte gegen die TSG Hoffenheim (3:2), Bayer Leverkusen (4:3) und in der Königsklasse gegen Besiktas Istanbul (2:1). Gibt es den vierten Sieg in Folge?

Gelingt Borussia Dortmund gegen Union Berlin der vierte Sieg in Folge?

14.24 Uhr: Aktuell belegt Borussia Dortmund nach vier Spielen den vierten Platz. Mit einem Sieg würde man an den bisher ungeschlagenen FC Bayern und VfL Wolfsburg anschließen. Ebenfalls noch ungeschlagen ist Union Berlin. Die Eisernen haben eine Partie gewonnen und trennten sich in drei Begegnungen mit einem Remis. Mit sechs Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer momentan den 8. Tabellenplatz.

Samstag, 18. September, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Partie Borussia Dortmund – Union Berlin. Alle Infos zum Spiel bekommst du vorab hier bei uns im Live-Ticker.