Borussia Dortmund gegen Union Berlin im Live-Ticker: BVB will gegen die Eisernen Siegesserie fortsetzen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

5. Bundesliga-Spieltag! Am Sonntag empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Union Berlin im Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 17:30 Uhr.

Nach den Erfolgen gegen die TSG Hoffenheim (3:2), Bayer Leverkusen (4:3) und Besiktas Istanbul (2:1) will Borussia Dortmund auch gegen Union Berlin gewinnen und die Siegesserie fortsetzen. Wird das gegen die Eisernen gelingen?

Borussia Dortmund gegen Union Berlin im Live-Ticker

Alle Informationen zum Spiel Borussia Dortmund – Union Berlin bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Gelingt Borussia Dortmund gegen Union Berlin der vierte Sieg in Folge? Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Spielinfo

Anstoß: 17.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park

Schiedsrichter: -

Zuschauer: -

Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel – Bellingham, Dahoud – Reus – Malen, Haaland

Union: Luthe – Friedrich, Knoche, Baumgartl – Ryerson, Khedira, Gießelmann – Öztunali, Haraguchi – Becker – Awoniyi

Borussia Dortmund – Union Berlin -:- (-:-)

Tore: -

Bes. Vorkommnisse: -

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.44 Uhr: Der BVB will seine Siegesserie fortsetzen. Zuletzt gab es drei Punkte gegen die TSG Hoffenheim (3:2), Bayer Leverkusen (4:3) und in der Königsklasse gegen Besiktas Istanbul (2:1). Gibt es den vierten Sieg in Folge?

15.36 Uhr: Krasses Transfergerücht um Ex-BVB-Skandalnudel! Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr?

14.24 Uhr: Aktuell belegt Borussia Dortmund nach vier Spielen den vierten Platz. Mit einem Sieg würde man an den bisher ungeschlagenen FC Bayern und VfL Wolfsburg anschließen. Ebenfalls noch ungeschlagen ist Union Berlin. Die Eisernen haben eine Partie gewonnen und trennten sich in drei Begegnungen mit einem Remis. Mit sechs Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer momentan den 8. Tabellenplatz.

Samstag, 18. September, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Partie Borussia Dortmund – Union Berlin. Alle Infos zum Spiel bekommst du vorab hier bei uns im Live-Ticker.